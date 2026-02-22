Celta de Vigo - Mallorca, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Después de cuatro jornadas sin vencer en LaLiga, el conjunto celeste deberá gestionar el esfuerzo del duelo europeo ante el PAOK para no descolgarse de la lucha por revalidar una plaza continental, ante un rival necesitado que llega en puestos de descenso

¡Muy buenas tardes! El Celta de Vigo retoma LaLiga en busca de tres puntos que le llevarían a asaltar la ansiada sexta plaza, con el premio asegurado de un billete continental . Deberá dosificar esfuerzos el cuadro celeste después de su partido del pasado jueves en la Europa League. Enfrente, más descansado, tendrá a un necesitado Mallorca, al que el triunfo le sacaría de su actual posición de descenso. Mucho en juego por tanto en tierras gallegas. ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Claudio Giráldez y Jagoba Arrasate, os dejamos toda la información sobre los once probables de ambos equipos, con esperadas rotaciones en el conjunto celeste.

Los celestes vienen de firmar un histórico triunfo por 1-2 ante el PAOK en Salónica, el primero de un equipo español en el Toumba Stadium. Pero en LaLiga, los de Giráldez atraviesa por su peor bache de resultados, que no de juego. Son ya cuatro las jornadas seguidas sin vencer , con dos derrotas ante Real Sociedad (3-1) y Osasuna (1-2) y otros dos empates frente a Getafe (0-0) y Espanyol (2-2). Pero a pesar de ello, el cuadro gallego tiene en su mano asaltar hoy la sexta plaza, con billete asegurado para volver a Europa.

Les dejamos también toda la información sobre dónde ver el Celta de Vigo - Mallorca por televisión en directo y cómo seguirlo de forma online.

El conjunto bermellón solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos, ante el Sevilla (4-1), sumando otras tres derrotas en mitad de un tramo de calendario muy complicado ante Atlético de Madrid (3-0), Barcelona (3-0) y Betis (1-2). Sumido en puestos de descenso, el cuadro balear tiene pese a todo la posibilidad de salir hoy de esa zona caliente, pues está a solo un punto del Elche. Para ello, deberá mejorar sus números como visitante, pues solo ha sido capaz de lograr una victoria a domicilio, también ante el Sevilla en el mes de octubre (1-3).

Así luce Balaídos, donde se espera una buena entrada para presenciar un choque con mucho en juego tanto en la lucha por Europa como por el descenso.

Como se preveía, Claudio Giráldez ha tirado de rotaciones para refrescar su once tras el encuentro europeo ante el PAOK de Salónica. Hasta siete cambios ha introducido el técnico celeste : solo repiten Radu, Javi Rodríguez, Marcos Alonso y Miguel Román. Llega la primera titularidad para Vecino y sorprende la presencia de Aidoo en el eje de la zaga.

Tres son las novedades en la alineación de Arrasate con respecto al último encuentro frente al Real Betis. Como se esperaba, Raíllo vuelve tras recuperarse de una luxación en la clavícula , desbancando de la titularidad a David López pese a su buen rendimiento. Además, Lato entra por Mojica en el lateral zurdo, mientras que ataque prescinde de Mateo Joseph y opta por reforzar la medular con Antonio Sánchez.

Giráldez, sobre los errores del VAR: "Intento no mostrar mucho mi opinión, no hemos sido beneficiados en los últimos arbitrajes"

"Tenemos un partido para mí vital y muy importante. Yo así lo veo, hemos tenido un día para prepararlo. Sabemos que es difícil desconectar de un partido de Europa, de un viaje, de un día que sientes tantas cosas y hacerlo en un entrenamiento. Hay que focalizarlo en lo que tenemos ahora. Es un momento importante de la temporada. Tenemos que sacar el partido adelante desde el juego, desde las sensaciones y energía . Así será mucho más sencillo", señaló en la previa el técnico de Celta de Vigo.

"Defender con más hombres no tiene que ver con defender mejor, no es sólo cosa de la defensa . Los números en las primeras partes son malos y hay que poner remedio a eso . Es verdad que el rival con poco nos hace daño, por eso tenemos que poner remedio a eso con un trabajo colectivo", destacó el técnico del Mallorca al valorar el hecho de que su equipo haya encajado 25 goles en las primeras partes.

El debutante José Luis Guzmán Mansilla , del colegio andaluz, será el encargado de repartir justicia, auxiliad desde el VAR por el también andaluz Melero López .

El Celta lleva la iniciativa en estos primeros compases y el Mallorca se muestra más contemplativo, como cabía esperar, aunque ojo porque los bermellones tienen dinamita arriba con Virgili y Muriqi. De momento, tocan con paciencia los celestes, moviendo el balón de lado a lado para encontrar huecos en la defensa de un rival que no la huele.

¡Arribaaaa! Pues el primer remate es del Mallorca y llega a balón parado. Darder botó una falta sobre el área y el cabezazo de Raíllo se marcha desviado.

Así llega el Celta de Vigo

El técnico celeste deberá manejar el desgaste de sus habituales titulares después del exigente duelo en el Toumba Stadium de Salónica, donde el VAR impidió que su equipo dejase resuelta la eliminatoria. Así, Ferran Jutglá, al que anularon un gol en Grecia por milímetros, es uno de los que apuntan al once, en el que podría estrenarse el uruguayo Matías Vecino. Al exfutbolista de la Lazio, uno de los refuerzos invernales del equipo celeste, le está costando entrar en el equipo por el espectacular rendimiento que está ofreciendo el joven Miguel Román.

Marcos Alonso y Javi Rodríguez también podrían descansar. El pase a octavos está encarrillado, pero el PAOK recuperará a algunos de sus mejores jugadores para el duelo en Balaídos. Por eso, Giráldez quiere frescos a sus defensores. La principal duda está en si mantiene al sueco Starfelt por la presencia de Muriqui en la delantera rival.

Así llega el Mallorca

El Mallorca, por su parte, ha ganado solamente uno de sus últimos cuatro partidos, ante el Sevilla (4-1), y ha sumado derrotas en mitad de un tramo de calendario muy complicado ante Atlético de Madrid (3-0), Barcelona (3-0) y Betis (1-2).

El partido de la ida puede ser un reflejo de lo que se verá en Balaídos por parte de los mallorquinistas, puesto que el equipo funcionó mucho mejor con línea de cinco, un sistema factible tras el regreso de Raíllo y el gran nivel de David López. La línea defensiva marcará el devenir del partido para un equipo que ha encajado 25 goles en las primeras partes y necesita cortar la sangría, aunque Arrasate no ha renunciado a plantear un partido valiente en la previa del encuentro.

Dentro de ese atrevimiento, el protagonista de la trama será Jan Virgili, que ya complicó mucho la vida a la defensa bética la semana pasada y poco a poco está volviendo a brillar tal y como hizo en sus primeros meses en el fútbol profesional. El extremo catalán es la mayor baza para complementar a un Vedat Muriqi que vive el mejor momento de su carrera y llega embalado a Balaídos, un feudo donde ya sabe lo que es marcar tras hacerlo en la temporada 2023/24, aunque solo ha conseguido marcarle al Celta en esa ocasión.