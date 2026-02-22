Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 22 de febrero

La última jornada de los Juegos de Invierno llega con hasta cuatro finales, la última la de hockey hielo entre Canadá y Estados Unidos

¡Muy buenos días y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos la última jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 , la cual tiene lugar este domingo 22 de febrero con la disputa de hasta cuatro finales . No contamos con participación española, pero la emoción está asegurada. ¡Empezamos!

Sin tiempo para pestañear, ya está en marcha la primera final de esta jornada de despedida , la de los 50 kilómetros en esquí de fondo. Hablamos de más de dos horas sobre la nieve para dilucidar quién es la campeona olímpica de la prueba reina de los Juegos .

Por ahora tenemos a cuatro esquiadoras en cabeza de los 50 kilómetros: Andersson por Suecia, Weng (Noruega), Stadlober (Austria) y Diggins (Estados Unidos) . Llevan unos 8 kilómetros y ya están en la segunda vuelta al circuito.

Cuando aún no hemos llegado al ecuador de la carrera de 50 kilómetros , en cabeza quedan solo Andersson de Suecia y Weng de Noruega . Las primeras perseguidoras están ya a más de un minuto.

Suecia ha comenzado mejor la final de curling hasta el punto de cerrar la primera entrada con una ventaja de 2-0. Suiza pelea por reducir tal desventaja de manera inmediata.

La china firma una espectacular final y se impone a su compatriota Fanghui Li , mientras el bronce es para la británica Zoe Atkin .

Exhibición de la esquiadora sueca, que puso un ritmo infernal desde la salida para ir dejando atrás a todas sus rivales y colgarse el oro llegando en solitario .

Los germanos arrasan en el tubo y se llevan oro (capitaneados por Johannes Lochner) y plata (con Francesco Friedrich al mando) . El bronce ha sido para Suiza , que ha evitado el pleno alemán en la final.

La última jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya está aquí. Tras más de dos semanas de emoción y récords históricos –ojo a los seis oros de Klaebo para Noruega–, este domingo 22 de febrero nos despedimos con una cita algo más corta de los habitual –solo hay competición por la mañana–, pero con hasta cuatro finales que pondrán el broche a unos Juegos que han brillado con luz propia.

Todo comenzará a las 10:00 horas con la salida de la prueba reina del esquí de fondo, los 50 kilómetros femeninos con salida en grupo. Y hay mucho más, ya que a las 11:00 horas viviremos la final de curling femenino entre Suiza y Suecia, a las 12:00 horas la pelea por las medallas en bobsleigh (cuarteto masculino), y ya para poner el broche a 18 días de verdadero espectáculo Canadá y Estados Unidos protagonizarán el último aliento de Milano Cortina con la final de hockey hielo a partir de las 14:10.

Hoy no habrá participación española, pero no podemos dejar sin recordar las tres medallas logradas por los nuestros. Con el esquí de montaña como especialidad en la que han llegado las alegrías, Ana Alonso y Oriol Cardona se ha combinado para hasta tres preseas, la última el sábado con un bronce en el relevo mixto.

La ceremonia de clausura de Milano Cortina 2026

La fiesta final tendrá lugar a las 20:30 horas cuando dé comienzo la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno 2026, una que se celebrará en el Arena de Verona, emblemático anfiteatro romano que fue construido en el siglo I d.C. y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La organización ha optado por este fantástico lugar, el cual está a unas dos horas de Milán, para echar el telón.