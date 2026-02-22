FC Barcelona - Levante: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 25 de LaLiga

FC Barcelona y Levante UD se enfrentan en la tarde de hoy para disputar en el Camp Nou el partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada del campeonato nacional de Liga. Los de Hansi Flick buscan volver a recuperar el liderato ante un conjunto granota que puede quedar aún más hundido en la clasificación

FC Barcelona y Levante se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga que se disputará en el Camp Nou, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos ibéricos se disputará en la tarde de hoy, domingo 22 de febrero.

Una cita que se ha vuelto de vital importancia para ambos conjuntos que buscan seguir luchando por sus respectivos objetivos. Ambos equipos llegan tras una derrota que ha complicado su situación en la tabla. El Levante vuelve a perder por tercera jornada consecutiva y no gana desde el pasado 23 de enero. Por otro lado, el FC Barcelona no está atravesando por su mejor momento liguero esta temporada. Ha perdido el liderato tras pinchar por la mínima ante un Girona en un partido marcado por la polémica. Los recientes pinchazos del Barça y un sólido Madrid en LaLiga EA Sports han colocado a los blancos líderes.

Para ser líder hay que volver a recuperar sensaciones positivas

Se miden dos equipos con diferentes sensaciones tras la primera vuelta de la competición en España, pues el Levante lleva hundido más de diez jornadas en el pozo de la clasificación. Ahora, los de Luís Castro no terminan de levantar el vuelo a pesar de conseguir competir mejor en las últimas jornadas; ahora reciben a uno de los huesos más duros de roer en LaLiga EA Sports.

Los de Hansi Flick llegan al encuentro en su momento más crítico de la temporada. Tras una contundente derrota en Copa del Rey y perder en Montilivi para perder el liderato, un Barcelona, repleto de bajas, quiere volver a recuperar sensaciones positivas en un partido a priori “sencillo” ante su afición.

FC Barcelona - Levante: ¿A qué hora empieza el partido?

FC Barcelona - Levante: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

FC Barcelona - Levante: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Camp Nou. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.