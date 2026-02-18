Leo Messi ya es imagen de la campaña electoral del Barcelona y va contra Joan Laporta

Marc Ciria, que se estrena en esta campaña electoral, ha utilizado una foto del astro argentino para ir ganando votantes, dejando entrever que, si gana las elecciones, el campeón del mundo regresará al Camp Nou

Era un secreto a voces por la forma en la que tuvo que salir del FC Barcelona, pero ahora ya se ha confirmado. No ha habido ni habrá un acercamiento de posturas entre Messi y Laporta por el bien del Barça. Sino más bien todo lo contrario. Porque ha sido comenzar la campaña electoral a la presidencia azulgrana y salir a la luz con quién va el argentino en dicho proceso.

El campeón del mundo se ha convertido, indirectamente, en el protagonista este miércoles de la campaña electoral del Barcelona, ya que ha aparecido en una lona gigante en el centro de la ciudad con su imagen, una iniciativa auspiciada desde la precandidatura de Marc Ciria (Movimiento 42).

"Ganes de tornar-te a veure" (Ganas de volverte a ver) reza en la gran pancarta en la que se reproduce la imagen icónica del astro argentino en el Santiago Bernabeu, justo después de anotar el 2-3 en abril de 2017.

Aquella fotografía de Messi, que se quitó la camiseta del Barça con el número 10 para mostrándosela a uno de los fondos del estadio, dio la vuelta al mundo y es una de las grandes imágenes del astro argentino como blaugrana.

El mensaje lanzado desde el grupo electoral de Marc Ciria es una clara referencia a la desplegada en su día por Joan Laporta cerca del Santiago Bernabeu durante la campaña electoral de 2021.

A diferencia de entonces, en el que mensaje se centraba en los madridistas y en el candidato: "Ganas de volver a veros", ahora en la vuelta de Messi, considerada capital por Ciria para impulsar la marca global Barça.

La lona es de 24x18 metros y ha sido abonado por un grupo de socios, cuyos nombres figuran en el fondo de la pancarta. Además, en la parte inferior figura un código QR con la idea de interactuar con Messi y poder enviar mensajes de vídeo al argentino. La idea es que Leo Messi reciba de primera mano el cariño de los aficionados del Barcelona, recordándole los grandes momentos que dio a la entidad azulgrana y con el deseo de que algún día pueda regresar al club que se lo dio todo.

Las cuatro candidaturas y el número de papeletas solicitadas

Las prencandidaturas a las elecciones del FC Barcelona encabezadas por Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria solicitaron el pasado domingo las papeletas que han considerado necesarias para iniciar las recogida de firmas y convertirse en candidatos oficiales a la presidencia. Ciria, que se estrena en estos comicios, ha sido el único precandidato que ha acudido personalmente a solicitar 10.000 papeletas.

El equipo de Font, que encabeza la precandidatura 'Nosaltres', ha solicitado 50.000, 8.000 más que en las elecciones de 2021, cuando entregó 4.431 firmas válidas.

Por su parte, Xavi Vilajona ha pedido 30.000 papeletas, las mismas que las últimas elecciones, cuando logró 1.834 apoyos válidos, cantidad insuficiente para pasar el corte y convertirse en candidato.Y Joan Laporta, presidente saliente, ha hecho al club la petición, a través de correo electrónico, de 60.000 papeletas, la misma cantidad que en los últimos comicios. Entonces sumó 9.625 firmas.

Los aspirantes tienen hasta el 2 de marzo (a las 21:00 horas) para reunir el apoyo de, como mínimo, 2.337 socios, y convertirse oficialmente en candidatos. La entidad azulgrana está obligada a facilitarles papeletas por el doble de esa cantidad, es decir 4.674. El resto de papeletas debe costearlas cada precandidatura de su bolsillo.