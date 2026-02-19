La reunión de Hansi Flick con sus jugadores en la vuelta a los entrenamientos del Barcelona

El conjunto azulgrana, que tuvo dos días libres a la plantilla tras la derrota ante el Girona en Montilivi, ha vuelto a realizar una sesión con el foco puesto en el partido del domingo frente al Levante. En este caso, el técnico alemán mantuvo una charla con sus futbolistas antes de llevar a cabo la misma en la Ciudad Deportiva

El Barcelona viene de sufrir dos derrotas en la última semana, frente al Atlético de Madrid en Copa del Rey y Girona en LaLiga EA Sports. Además, los 'pinchazos' le han dejado con la tarea de remontar el 4-0 ante los de Simeone y la pérdida del liderato de la competición, tras la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad. Por ello, el 2-1 en Montilivi hizo que Hansi Flick concediera dos días libres a sus jugadores, por lo que hoy han vuelto a los entrenamientos con una charla que ha tenido lugar, por parte del técnico alemán, antes del comienzo de la sesión.

Hansi Flick, autocrítico tras las dos derrotas consecutivas

Hansi Flick fue muy claro tras la derrota ante el Girona el pasado lunes, donde los de Míchel remontaron el gol inicial de Pau Cubarsí: "No estamos en un buen estado de ánimo, no es un buen momento. Le di al equipo dos días libres porque creo que es importante que desconecten. Después tenemos tres días para preparar el próximo partido. Es un camino largo, muy largo. Ahora estamos segundos y tenemos que luchar y atacar el primer puesto de la clasificación". De esta manera, los jugadores del Barcelona han hecho un reset tras los dos 'pinchazos' en los últimos partidos y con el objetivo en los siguientes encuentros que se les presentan, con Levante y Villarreal, los más próximos. Por ello, la plantilla estaba citada en el día de hoy en la Ciudad Deportiva para preparar el partido contra los de Luis Castro, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, qur tendrá lugar el próximo domingo 22 de febrero en el Spotify Camp Nou.

Una de las buenas noticias en la sesión ha sido la presencia de Pedri, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha en el encuentro del pasado 21 de enero ante el Slavia Praga y no ha podido vestirse de corto de nuevo. Por ello, el entrenamiento de mañana y el sábado será determinante para saber si el canario regresa a la convocatoria del Barcelona. Hansi Flick recuperará a una de sus piezas claves de cara a los próximos partidos, con la 'final' ante el Atlético de Madrid en el punto de mira, donde los azulgranas deberán remontar el 4-0 de la ida si quieren estar en la cita de La Cartuja, fechada para el sábado 18 de abril a las 21:00 horas.

Los jugadores reciben una charla de Hansi Flick previa al entrenamiento

En este sentido, tal y como ha informado el Diario Marca, Hansi Flick mantuvo una reunión de más de una hora repasando los errores que sus jugadores habían cometido en los últimos partidos, enfocado principalmente a las derrotas frente al Atlético de Madrid y Girona y las soluciones tras los 'pinchazos'. Además, los azulgranas recibieron seis goles entre los dos partidos y solo lograron uno a favor, el de Cubarsí en Montilivi. Por ello, aprovechando que el equipo culé no tendrá que disputar la actual ronda de UEFA Champions League, el técnico alemán podrá preparar y tener más tiempo con sus futbolistas de cara a las próximas fechas.