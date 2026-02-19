Clasificación Vuelta a Andalucía 2026 tras la 2 etapa | Romeo se pone líder y apunta al título

El ciclista del Movistar Team venció de forma brillante en la segunda etapa de la Ruta del Sol 2026

El ciclista vallisoletano del Movistar Team, Iván Romeo, se convierte en el nuevo líder de la Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol 2026 después de imponerse en la segunda etapa, en la que logró sacar en torno a un minuto al resto de favoritos y apunta claramente al título pese a que aún queda más de la mitad de la ronda española por disputarse.

Romeo aprovechó que Pidcock rompió la carrera en la subida al puerto de la Cabra y, pese a que quedaban 70 kilómetros para la meta, se escapó junto a otros dos corredores, que se quedan en dos -él y Leknessund- para disputarse la carrera en los últimos kilómetros. El español aprovechó su mayor fortaleza en este perfil para coger los metros necesarios y hacerse con la victoria.

El triunfo le aúpa al frente de la general y le permite por segunda vez desde que el pasado año diera el salto al profesionalismo, mandar en una carrera. Si entonces lo hizo en el Critérium du Dauphiné, algo que sabía que era circunstancial porque luego llegaba la montaña e iban a por el triunfo Pogacar y Vingegaard, esta vez si se ve con opciones de luchar por ganar la carrera.

Tras él y Leknessund llegó un amplio grupo en el que ya estaban los Vlasov, Wellens, Pidcock... algunos de los favoritos, pero también varios compañeros del Movistar Team como Cepeda, Barrenetxea o Juanpe López, que se estrena en esta Vuelta a Andalucía 2026 con el equipo telefónico.

Clasificación de la etapa 2 de la Vuelta a Andalucía 2026

1. Romeo, Iván (Movistar Team) 03:27:12

2. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 07

3. Aranburu, Alex (Cofidis) + 54

4. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 54

5. Cobo, Iván (Equipo Kern Pharma) + 54

6. Fancellu, Alessandro (MBH Bank Ballan Telecom Fort) + 54

7. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

8. Boichis, Adrien (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

9. Wellens, Tim (UAE Team Emirates-XRG) + 54

10. Grégoire, Romain (Groupama-FDJ United) + 54

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026 tras la etapa 2

1. Romeo, Iván (Movistar Team) 07:01:51

2. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 07

3. Wright, Fred (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 54

4. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) + 54

5. Aranburu, Alex (Cofidis) + 54

6. Laporte, Christophe (Team Visma | Lease a Bike) + 54

7. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

8. Fancellu, Alessandro (MBH Bank Ballan Telecom Fort) + 54

9. Barrenetxea, Jon (Movistar Team) + 54

10. Boichis, Adrien (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

11. Boulahoite, Rayan (Team TotalEnergies) + 54

12. Cobo, Ivan (Equipo Kern Pharma) + 54

13. Martín, Gotzon (Euskaltel-Euskadi) + 54

14. Wellens, Tim (UAE Team Emirates-XRG) + 54

15. Burgaudeau, Mathieu (Team TotalEnergies) + 54

16. Thonnon, Senne (Team Flanders-Baloise) + 54

17. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 54

18. Díaz, Jose Manuel (Burgos Burpellet BH) + 54

19. Izagirre, Ion (Cofidis) + 54

20. Grégoire, Romain (Groupama-FDJ United) + 54