El Betis se codea con el Real Madrid y el superordenador ya apunta a Champions

El Betis es el mejor equipo de la segunda vuelta por detrás de los blancos y el Big Data ha recalculado sus opciones de Champions con un resultado ilusionante para los heliopolitanos

El Betis ha conseguido grandes resultados ligueros en la segunda vuelta, como el triunfo en el Metropolitano.IMAGO

El Betis de Pellegrini se caracteriza por su aceleración a medida que avanza el campeonato y por enterrar las rachas negativas con una reacción que suele prolongarse hasta final de campaña y que esprinta habitualmente en el mes de febrero.

Y este curso está volviendo a exhibir este poderío creciente con un arranque de la segunda vuelta espectacular, hasta el extremo de que solo le supera en puntos en este tramo de competición el Real Madrid.

El Betis es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta

Es decir, que en la clasificación de esta fase del campeonato, una vez cruzado el ecuador, los verdiblancos ocupan la segunda plaza, con 12 puntos de 15 posibles, únicamente superado por el pleno de los blancos.

El Betis ha sumado cuatro triunfos y sufrido una derrota, contra el Alavés, al imponerse a Villarreal, Valencia, Atlético y Mallorca. Este bagaje le ha permitido escalar en la clasificación hasta la quinta plaza al adelantar al Espanyol y reducir considerablemente su desventaja con los puestos de Champions, pues ahora solo está a cuatro puntos de la tercera y de la cuarta posición.

Ha reducido su distancia con la Champions de 15 puntos a tres

Tanto es así que al término de la primera vuelta estaba a doce puntos del Villarreal (con un partido menos), a nueve del Atlético y a cinco del Espanyol y a día de hoy está por encima de los pericos y con castellonenses y colchoneros a la vista.

Sus buenos resultados en la segunda vuelta han coincidido con que el Villarreal solo ha sumado cuatro puntos en la segunda vuelta, siete el Atlético y un punto el Espanyol, mientras que sus perseguidores por entonces, el Celta y la Real Sociedad, han firmado cinco y diez, respectivamente.

El superordenador ha elevado las opciones de Champions del Betis

Este acelerón ha provocado que el Big Data haya recalculado las opciones reales del Betis de terminar en puestos de Champions, ahora muy por encima de las estimaciones a la conclusión de la primera parte del campeonato liguero.

En este sentido, el superordenador de Driblab da casi por hecho que se clasificara para la Europa League con un alto porcentaje del 85,8%, mientras que sus posibilidades de clasificarse como cuarto y volver a la elite europea asciende ya hasta el 20,7%, convirtiéndolo en claro candidato después de la remontada que ha fraguado en los últimos cinco encuentros.

A día de hoy, al Betis se le da como favorito para la Europa League y en la pugna por conseguir el gran objetivo marcado en La Cartuja para continuar con el crecimiento.