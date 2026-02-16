Pellegrini sube el listón del Betis, reconoce un error y confirma a Cucho Hernández: "Nunca hemos escondido esta ambición"

El técnico verdiblanco considera justa la victoria por ocasiones pese a que opina que cedieron demasiado terreno, mira a la Champions sin dudarlo y corrobora la recuperación inmediata de varios efectivos

Manuel Pellegrini se mostró muy satisfecho por el triunfo del equipo en Son Moix al aprovechar una jornada redonda para sus intereses con una actuación ajustada a lo que se necesitaba.

"Hubo resultados que nos permitía alejarnos de equipos de detrás y acercamos a los de delante. Fue un partido parejo en el que el marcador refleja el equipo que tuvo más ocasiones de gol. Tuvimos tres contras con las que pudimos haber liquidado. Estoy contento por cómo ha estado el equipo, que no ha dejado pasar la oportunidad", apuntó el técnico, al que le preguntaron por el estilo de juego por el que apostó ante el Mallorca.

Reconoce que le cedieron demasiado la iniciativa al Mallorca

"Tratamos siempre de tener una idea más o menos parecida. Por supuesto, en casa tenemos que apurar a los rivales y fuera los esperamos un poco más. Dejamos mucha iniciativa al Mallorca, pero resolvimos ese problema del primer tiempo. Con 0-2, uno se refugia un poco más. Siempre es peligroso entregarle la iniciativa a un rival que juega en casa", señaló el preparador verdiblanco, que pone la mira en un objetivo, la Champions, que nunca ha dejado de estar presente.

"Durante toda la temporada siempre lo intentamos. Nunca hemos escondido la ambición de clasificarnos lo más arriba posible, pese a que estamos con una gran cantidad de jugadores lesionados. Nos eliminó en cuartos de Copa el Atlético, que puede suceder, y estamos entre los ocho primeros en Europa. Está siendo una temporada muy regular y ojalá podamos finiquitarla de la mejor manera posible", apuntó.

Contento con Bakambu, revela que Cucho vuelve ya

Además, se alegró por la contribución anotadora de Bakambu, a la par que anuncia que recuperará jugadores para el próximo partido: "Me alegro mucho por él, como me alegré en su momento por Chimy. Tenemos un plantel con muchísimos jugadores lesionados, pero trata de sacar las tres competiciones adelante. Si revisamos las estadísticas, este equipo tiene bastante gol. Por otra parte, teníamos muchos jugadores lesionados en una posición donde teníamos pocas alternativas. Hicimos un trabajo correcto de ver a Álvaro Fidalgo y Bakambu. La semana que viene tendremos a Cucho, Aitor y Chimy para esa posición".

También tuvo palabras para Jagoba Arrasate y el Mallorca: "Lo conozco mucho, de Osasuna y acá. El Mallorca tiene un estilo de juego muy definido esta temporada. Hay muchos equipos parejos, nadie sabe lo que va a suceder, pero a este equipo no es fácil superarlo. Tienen a Muriqi en el área, que es muy peligroso".