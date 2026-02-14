El acta arbitral del Sevilla-Alavés expone a Almeyda a una dura sanción

El colegiado Galech Apezteguia informa con detalle en su escrito de la reacción del técnico sevillista, lo que le podría costar varios partidos de castigo

Matías Almeyda fue expulsado en el epílogo del choque por roja directa y reaccionó con un monumental enfado que tuvo el partido parado durante unos minutos. Todo ocurrió cuando el árbitro detuvo el juego para que el Alavés volviera a sacar una falta y castigó con dureza los aspavientos del entrenador al no comprender esa decisión.

Al final del partido, el preparador argentino aseguró que no le había dicho absolutamente nada al árbitro y que Galech Apezteguia no supo explicarle el motivo de la expulsión. Es más, aseguró que lo que pusiera en el acta el colegiado posiblemente sería una mentira.

El acta, muy dura con Almeyda

Dos horas después del choque, ha salido a la luz lo recogido por el colegiado, lo que expone al entrenador a varios partidos de sanción por el informe detallado del colegiado.

"En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús fue expulsado por el siguiente motivo: Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo", señala el acta, que continúa con la descripción del comportamiento posterior del entrenador sevillista.

"Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria", escribió el navarro.

"Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió, en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto. Una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos", concluye un acta que lo expone a un castigo duro por parte de competición.

Almeyda pidió disculpas por su reacción: "Quisiera pedir disculpas a mi familia, mi madre, que mira todo, que se quede tranquila, a mis amigos y mi afición, por mi reacción post expulsión. Creo que hay una injusticia".