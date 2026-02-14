Espanyol - Celta, en directo el partido de la jornada 24 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde RCD Espanyol y RC Celta de Vigo se enfrentan en la jornada 24 de LaLiga en un duelo directo por la plaza de Conference League y mantenerse con vida en la lucha por las competiciones europeas

Este encuentro abre la jornada del sábado, donde además se disputan otros tres partidos. Todos ellos podrán ser seguidos a través de los directos de ESTADIO Deportivo

El conjunto perico vive un momento bajo. De sus últimos 5 enfrentamientos en LaLiga tan solo han sido capaces de obtener 1 empate y 4 derrotas. Números muy lejanos de lo que pide un equipo dispuesto a luchar por las competiciones europeas

Por su parte, el equipo celeste anda un poco mejor en Liga. Con 2 victorias 1 empate y 2 derrotas, se establecen a un paso de la Conference League

El encuentro tendrá lugar en el RCDE Stadium, hogar del Espanyol, que cuenta con una capacidad para más de 38.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Guillermo Cuadra, que contará con Iván Caparrós en el VAR

Este partido definirá las próximas semanas con respecto a la plaza de Conference League e incluso Europa League. Con el Espanyol sexto (34 puntos) y el Celta séptimo (33 puntos), cualquier resultado puede repercutir entre ellos y los equipos que les rodean

El RCDE Stadium recibe en la jornada 24 de LaLiga un duelo directo por la plaza que da acceso a la Conference League. El Espanyol, actual sexto clasificado, ve como a tan solo un punto tiene a su rival de hoy, el Celta, instalado en la séptima posición. Por encima, el Real Betis se coloca en la plaza de Europa League con 38 puntos, a cuatro del conjunto perico, mientras que, los celestes tienen que mirar de reojo hacia abajo, donde la Real Sociedad y Osasuna están a una victoria de alcanzarlos.

En el ‘Día de San Valentín’ Cornellá vivirá una cita muy especial donde el futuro desarrollo de Liga en cuanto a las plazas europeas quedará muy condicionado tras este duelo directo. Mucha expectación por parte de otros equipos que quieren aprovechar cualquier tropiezo para sacar ventaja o recortarla.

Así llega el Espanyol

El conjunto de Manolo González ha ido perdiendo fuelle conforme ha avanzado el año. El 2025 acabó siendo un año para enmarcar en Cornellá, pero tras la Nochevieja, el equipo ha ido a menos. En sus últimos cinco partidos en Primera División, el Espanyol tan solo ha obtenido 1 empate y 4 dolorosas derrotas. Cuando los pericos se aceraron a la Champions League, los resultados no acompañaron.

Con 34 puntos, logrados en 10 victorias, 4 empates y 9 derrotas. El Espanyol se sitúa en sexto lugar, con una diferencia de menos cuatro goles, después de anotar 27 y encajar 31. De los nueve primeros clasificados, es el único que posee este balance negativo.

En casa les ha ido algo mejor que de visitante, sin ser números muy dispares, en el RCDE Stadium han cosechado 6 victorias y 1 empate, siendo derrotados en 5 ocasiones. Con 14 goles a favor y 16 en contra, la diferencia es de menos dos.

Si el equipo quiere participar en alguna competición europea la próxima temporada, la cita de hoy se antoja clave para dar un giro de guion y volver a enseñar el mejor fútbol que poseen, aquel con el que deleitaron en LaLiga durante la primera vuelta.

Así llega el Celta

Algo mejor, aunque también irregular es el estado de forma del Celta. Los de Giráldez suman 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos 5 duelos de Liga, donde si incluimos los resultados europeos, la estadística empeora con 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en los cinco últimos enfrentamientos en general.

A pesar de todo ello, el equipo se aferra a la zona cercana a Europa, esperando que el Espanyol termine de desmoronarse para hacerse con el puesto de Conference League. Con los pericos al borde del precipicio, hoy tienen la oportunidad perfecta para darles la estocada final.

Con 33 puntos, el Celta se sitúa séptimo tras lograr 8 victorias, 9 empates y 6 derrotas, siendo el segundo equipo que mas ha acabado en tablas de LaLiga. Como visitante presentan unas estadísticas muy superiores a las vividas en Balaídos. Fuera de Vigo, los celestes han obtenido 5 triunfos, 4 empates y tan solo 2 derrotas en 11 partidos. Una motivación extra en su desplazamiento a Cataluña.

Con todo por decidir, el RCDE Stadium presenta una cita entre dos candidatos europeos para el deleite de los aficionados, que podrán disfrutar de buen fútbol junto al almuerzo, puesto que el partido dará comienzo a las 14.00 horas.