Alineaciones RCD Espanyol - RC Celta de Vigo: Alineación probable del Espanyol y Celta en el partido de la jornada 24 de LaLiga

El Espanyol y Celta de Vigo disputarán un partido clave por Europa y por la sexta plaza en el RCDE Stadium en la tarde de hoy. Con ambos entrenadores con prácticamente toda la plantilla a su disposición, se presenta un excelente cartel para disfrutar de un gran partido de fútbol

Espanyol y Celta de Vigo se citan en el día de hoy en el RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 24 del campeonato nacional de liga. Para ello, Manolo González tiene a su disposición prácticamente a toda la plantilla, a excepción de Javi Puado. Por su parte, Claudio Giráldez solo tiene a Álvaro Núñez entre algodones para ver si puede llegar al encuentro de hoy.

Salvo Puado, todos a disposición de Manolo González

El técnico gallego del RCD Espanyol tiene a disposición prácticamente a toda su plantilla, a excepción de Javi Puado, una de sus estrellas, que estará fuera hasta la próxima temporada tras romperse el ligamento cruzado en los últimos meses de 2025. Por ello, se espera ver el once tipo del conjunto catalán para regresar a la senda de la buena dinámica e intentar seguir enganchados a esos puestos europeos tras su buena primera vuelta liguera.

De esta manera, el RCD Espanyol podría comenzar en portería con Dimitrovic. Por delante podrían formar una línea defensiva con Carlos Romero, Cabrera, Riedel y El Hilal por la derecha. Por otro lado, el centro del campo lo formarán Urko en una posición más atrasada, con dos volantes: Edu Expósito y Lozano. Aunque Ramón Terrats también podría entrar en el once. En la punta de ataque estarán Pere Milla y Ngongé y como referencia saldrá Roberto.

Sin bajas en el viaje a Cornellà

Por su parte, Claudio Giráldez también cuenta con su plantilla al completo disponible a estas alturas de temporada. A pesar de disputar varias competiciones, sus jugadores están respondiendo bien físicamente y las lesiones respetan a los jugadores celestes. Con Álvaro Núñez como única duda, el RC Celta de Vigo se presenta en el RCDE Stadium con el objetivo de arrebatarle la sexta plaza a su rival.

Por ello, Radu apunta a comenzar bajo palos en Cornellà. Mingueza, M. Alonso, Starfelt, Javi Rodríguez y Carreira serán los protagonistas de la defensa de cinco de Giráldez . Por otro lado, la sala de máquinas estará compuesta por Ilaix Moriba y Román. Más adelantados en la zona creativa jugarán Fer López y Swedberg. El ariete será Borja Iglesias.

Onces posibles de RCD Espanyol y RC Celta de Vigo

RCD Espanyol: Dimitrovick, Carlos Romero, Cabrera, Riedel, El Hilal, Urko, Edu Expósito, Lozano, Pere Milla, Ngongé y Roberto.

RC Celta de Vigo: Radu, Mingueza, M. Alonso, Starfelt, Javi Rodríguez, Carreira, Moriba, Román, Fer López, Swedberg y Borja Iglesias.