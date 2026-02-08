Edu Expósito, la buena noticia de un Espanyol en crisis

El centrocampista del conjunto de Manolo González, que no ha conseguido el triunfo en este 2026, es el jugador de LaLiga EA Sports que más asistencias esperadas ha generado (6,61) y el que más centro realiza de todo el campeonato, con 163

El Espanyol no ha arrancado el año 2026 como seguramente hubiese esperado. Hasta el momento, los de Manolo González han firmado cuatro derrotas y un empate, lo que les ha dejado momentáneamente en la sexta posición de la tabla. Sin embargo, una de las buenas noticias del equipo perico es Edu Expósito, que está liderando diferentes estadísticas que se registran en LaLiga EA Sports. Una de ellas es la del jugador que más asistencias ha generado en lo que llevamos de campeonato doméstico, además de ser el quinto de las cinco grandes ligas en este aspecto.

Los datos de Edu Expósito le dan la razón a Manolo González

Edu Expósito está siendo uno de los fijos de este Espanyol en la temporada 2025/2026. De hecho, el centrocampista tan solo se ha perdido un partido con el equipo perico, que fue el duelo ante el Mallorca en el RCDE Stadium de la jornada 4, donde los de Manolo González se llevaron los tres puntos. De esta manera, el de Cubelles se ha mostrado firme en cada duelo del campeonato doméstico, con unas estadísticas que brillan en un conjunto catalán que atraviesa una crisis de resultados. En este sentido, el futbolista de 29 años es el jugador que más asistencias esperadas ha generado en lo que llevamos de competición, con 6,61, además de ser el quinto de las cinco grandes ligas. Por otro lado, el ex de Éibar o Deportivo de la Coruña es el que más centro realiza con 163 y el que más pases claves ha firmado hasta el momento, superando a estrellas de Primera División como Lamine Yamal, Mbappé, Fornals, Luis Milla, Pedri o Vinicius. Por ello, se espera que el técnico gallego vuelva a apostar por su figura para comenzar, desde el once titular, el encuentro de mañana ante el Villarreal en La Cerámica.

Por otra parte, Edu Expósito fue una de las buenas noticias que sacó el Espanyol en la derrota del pasado 30 de enero, ya que fue el jugador que más clave logró, con 6 y el que más centros realice el 16. Además, el centrocampista del conjunto de Manolo González estuvo muy cerca de conseguir el empate en el marcador tras un remate fallido de Kike García. Pese a ello, no pudieron conseguir una victoria que aumentan las dudas en el equipo perico, que afrontan en el día de mañana un encuentro clave ante el Villarreal, al que distancian en ocho puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports.

Edu Expósito, una alternativa más para la España de Luis de la Fuente

De esta manera, Edu Expósito, que pidió fichajes a la dirección deportiva tras la lesión de Javi Puado, se postula como una alternativa para la selección española. En este sentido, Luis de la Fuente dará a finales de marzo la lista para enfrentarse a Argentina, en el duelo correspondiente a la Finalíssima que tendrá lugar el 27 del mismo mes. El técnico de 'La Roja' podría sorprender con novedades en la convocatoria, dadas las diferentes dudas que aparecen entre los habituales en el centro del campo, además de bajas confirmadas como la de Mikel Merino. Por el momento, el jugador del Espanyol sigue haciendo méritos de sobra para dar un paso más en su carrera y estrenarse con España, pese a la dura competencia que existe en esa demarcación,