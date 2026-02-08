Super Bowl 2026: Horario y dónde ver en TV y online en España gratis

La Super Bowl LX decidirá el campeón de la NFL 2026 en el duelo final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks

New England Patriots y Seattle Seahawks disputan hoy domingo, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), la Super Bowl LX, la cita más esperada del año en el deporte estadounidense y que, además, esta vez será histórica por la participación de Bud Bunny con un concierto completamente en español en el descanso del encuentro.

Los Patriots logran volver a una final muy pocos años después de dejar de ser la dinastía dominante en la NFL de la mano de Tom Brady. El equipo de Nueva Inglaterra ha sabido reconstruirse bastante rápido como para poder optar de nuevo al título de la Liga de fútbol americano. Liderados por Mike Vrabel, los Patriots tratarán de ganar su séptimo título y convertirse así en la franquicia dominante, ya que ahora mismo comparten ese privilegio con los Pittsburgh Steelers, que también cuentan con seis anillos de campeón.

Enfrente tendrán a unos Seattle Seahawks que han tenido que esperar algo más para volver a llegar a una final, ya que hace once años que no disputan una Super Bowl. Curiosamente, la última vez que lo hicieron fue para enfrentarse a los Patriots de Brady y acabaron cayendo tras sufrir una histórica remontada a manos del equipo de Nueva Inglaterra.

El quarterback Sam Darnold, que se marcó un partidazo ante Los Angeles Rams (31-27) en la Final de la Conferencia Nacional, será el hombre en el que estarán puestas todas las miradas y que tratará de llevar a Seattle su segundo título de la NFL tras el logrado en 2014 ante los Denver Broncos.

Horario de la Super Bowl 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks

Tocará permanecer despiertos en la madrugada para ver el partido. Comenzando el encuentro a las 15:30 horas de California, en España comenzará su emisión a las 00:30 horas del lunes 9 de febrero; es decir, en la madrugada del domingo al lunes. En cuanto a la actuación del descanso, la cual tendrá a Bad Bunny como protagonista, está debería iniciarse a eso de las 1:50 horas (horario peninsular).

Canal y dónde ver la Super Bowl 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks por TV en España

La emisión en España de la final se podrá seguir a través de dos vías, ambas en abierto, lo cual es una novedad con respecto a otros años. Así, la Super Bowl entre Patriots y Seahawks se podrá seguir tanto en Cuatro como en DAZN, a través de sus diferentes planes. En este sentido, esta plataforma también ofrece la opción NFL Game Pass, que permite acceder al partido completo, repeticiones y contenidos exclusivos.

En ESTADIO Deportivo también les ofreceremos con todo detalle todo lo que ocurra entre los New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara.