Patrik Mercado, segundo fichaje cerrado por el Sevilla para la 26/27: "Se anunciará la próxima semana"

El representante del joven internacional ecuatoriano, Gonzalo Vargas, confirma que la negociación con los nervionenses está ultimándose ya durante su asistencia a la gala de la liga de Ecuador, con Independiente del Valle acaparando casi todos los premios

El mundo del fútbol da muchas vueltas y nada puede elevarse a definitivo hasta que lo es al cien por cien, pero ya se puede decir que el Sevilla FC ha dejado cerrado el que sería su segundo fichaje para la venidera temporada 2026/2027: el joven mediapunta ecuatoriano Patrik Mercado (22 años). Así lo ha confirmado su representante, siguiendo la línea de lo expresado hace unos días por el presidente de Independiente del Valle, asegurando que el anuncio oficial es cuestión de días.

Patrik Mercado fue agasajado en la Gala El Pro, en la gran fiesta de clausura de la Serie A de Ecuador, donde se llevó dos de los premios: el MVP, al mejor futbolista del campeonato, y también el de mejor mediocentro ofensivo de la liga de su país. Todo ello, gracias a sus cuatro goles y nueve asistencias en 34 partidos entre la fase regular y el Hexagonal. Además, también aportó una diana en siete citas de la Copa Libertadores; además de marcar dos y de regalar otros dos en siete encuentros de la Copa Sudamericana para intervenir en un total de 18 dianas (7+11) en sus 48 encuentros oficiales.

Gonzalo Vargas, agente de Patrik Mercado: "La próxima semana se confirmará su fichaje"

En el marco de este evento atendió a los medios de comunicación Gonzalo Vargas, representante del habilidoso centrocampista, quien fue preguntado por las noticias que dan por cerrado el acuerdo con el Sevilla FC para que Patrik Mercado dé el salto a LaLiga española el próximo verano: "Estamos muy cerca. Se están afinando detalles, aunque aún no está del todo cerrado. Creo que se lo merece por lo que ha sabido esperar y la paciencia que ha tenido". "Te diría que es cuestión de aquí a la próxima semana que se pueda confirmar su fichaje para irse a Europa", explicaba el agente dando por hecho que la negociación está más que encauzada.

Su club, Independiente del Valle, tampoco esconde su acuerdo con el Sevilla FC, a pesar de que tampoco nombra a la entidad nervionense: "Hay un interés fuerte en Patrik Mercado. Incluso, hay un acuerdo preliminar con un gran equipo europeo". "El mercado de fichajes de invierno ya ha cerrado en Europa, así que creemos que se concretará en el mercado de verano", decía hace sólo unos días Santiago Morales, gerente general del conjunto ecuatoriano, quien ya había revelado en exclusiva para ESTADIO Deportivo que las conversaciones con los nervionenses estaban muy avanzadas y seguían su curso pese al cierre del mercado invernal de fichajes en el viejo continente.

El IDV barrió en la Gala El Pro. Además de los dos trofeos que recogió Patrick Mercado, su equipo se llevó también los siguientes premios: al campeón de la liga 2025 y al mejor dirigente, para el propio Santiago Morales; al mejor entrenador, Javier Rabanal; al mejor portero, Guido Villar; al mejor central, Mateo Carabajal; al mejor mediocentro, Jordy Alcívar; al mejor delantero y al jugador con más energía, Claudio Spinelli y la mejor jugada, Djorkaeff Reasco.

El segundo fichaje del Sevilla para la 26/27: Patrik Mercado se une a Juan Iglesias

El valor mercado actual de Patrik Mercado, según Transfermarkt, asciende ya a 5,5 millones de euros. Con sólo un año y medio de contrato con Independiente del Valle (31 de diciembre de 2027), se ha revalorizado mucho en los últimos meses por su condición de rutilante estrella en la liga nacional y por su debut como internacional absoluto con la selección de Ecuador.

El joven mediapunta ha entrado en las convocatorias de las dos últimas ventanas FIFA, disfrutando de 22 minutos en un 1-1 contra México en octubre y de 13' en el triunfo por 2-0 frente a Nueva Zelanda, en noviembre. Las cifras del acuerdo por el traspaso no han trascendido, pero el de Tena se unirá a priori a Juan Iglesias, actual defensa del Getafe CF con quien el Sevilla FC también tiene un preacuerdo para recalar como agente libre y firmar para las próximas cuatro temporadas.