Los fallos de Carmona, el debate Suazo - Oso, añoranza por Vargas, empatía con Alexis Sánchez... Almeyda y los nombres propios del Sevilla FC

Admite que el exceso de ímpetu penaliza a su comodín defensivo, asegura con rotundidad que "Oso nunca ha sido titular" en este Sevilla FC y lamenta que el físico ya no acompañe al veterano delantero chileno, todo un ejemplo de profesionalidad en el vestuario

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha ofrecido en el mediodía de este viernes una extensa rueda de prensa en la que, como siempre, ha opinado con siceridad sobre todos los temas de la candente actualidad blanquirroja. Su futuro, el mercado de fichajes, Sergio Ramos, los goles en contra, las críticas de la afición, la siempre poblada enfermería... Además, el argentino ha tocado varios nombres propios con palabras cariñosamente críticas para Carmona, Oso y Alexis Sánchez; así como con elogios hacia Gabriel Suazo o añoranza para Rubén Vargas.

Los errores defensivos de José Ángel Carmona: "A veces su entrega es excesiva"

"Creo que el otro día no estuvo fino, sobre todo en algunas acciones. Jose es un jugador que entrega todo, se deja el alma, y muchas veces esa entrega es excesiva. Puede jugar en las dos posiciones (en ambos laterales o de central). Inició su carrera jugando atrás, no es que yo esté descubriendo un puesto. De hecho, en otros partidos lo ha hecho muy bien ahí", ha explicado Almeyda en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Girona FC.

"En este partido (Mallorca) hubo errores de todos, incluyéndome a mí. Los hemos hablado, los hemos corregido, los entrenamos y seguimos en esa búsqueda de mantenernos en la categoría. Para ello, es necesario que nos hagan menos goles y hacer más nosotros. Ésta es la simpleza que tiene este momento que vivimos. Si nos ponemos nerviosos, nada bueno va a salir. Hay ser conscientes de los errores que tenemos tampoco está bueno exponerlos tanto porque eso perjudica. Adentro sí se habla", ha añadido.

Matías Almeyda zanja el debate en el lateral izquierdo del Sevilla FC: "Oso nunca ha sido titular"

"Soy el entrenador y trato de administrar los momentos de cada uno en el momento que yo considero. Oso nunca fue titular. Es un joven que yo lo dejé en la Primera división, pero hasta diciembre nadie me preguntaba por Oso. Es verdad que jugó dos partidos y medio muy buenos. Después, está la vuelta de Gaby (Suazo) y por ahí ya...".

"Gaby juega por un montón de circunstancias: por experiencia, porque es un jugador de selección, porque hemos modificado el sistema... Pero lo tengo en cuenta, hablo con él, sé que está para jugar... Después uno toma decisiones y no siempre son las adecuadas. Es un jugador que considero que está bien y que va a participar", ha explicado con total rotundidad Almeyda.

"Gaby lo venía haciendo bien y después se lesionó, Oso aprovechó la situación, lo hizo muy bien, mostró que es un canterano que puede rendir a un nivel muy alto por su energía y por su juego. Ahora yo también analizo otros temas: esta presión que vivimos, la tranquilidad que puede transmitir uno u otro... A Gaby lo considero muy importante en muchísimos aspectos, desde la experiencia, desde el rodaje... Por ahí, muchas veces uno quiere proteger a los jóvenes y no sabes si haces bien o mal".

Alexis Sánchez, un ejemplo a seguir en el vestuario del Sevilla FC: "Aunque obviamente con eso no le da"

"Es indudable las ganas, el esfuerzo que hace. Muchas veces los resultados nos llevan a tapar un montón de cosas que para los grupos o para los entrenadores son importantes. Es un tipo que ya jugó en todos lados, que ya lo logró todo, que puede vivir él, sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus recontrahijos... Pero sale primero al entrenamiento".

"Obviamente, ahora mismo no le alcanza sólo con eso, pero sí le doy ese valor. Alexis viene arrastrando un golpe que no lo deja moverse con naturalidad; pero confío mucho en su experiencia y lo considero totalmente positivo desde muchos aspectos, aunque luego me equivoque a veces", ha indicado el 'Pelado' sobre una posible pérdida de peso tras la vuelta de Akor Adams y el fichaje invernal de Neal Maupay.

"La falta de efectividad arriba ha sido a lo largo de todo el torneo. Creo que la baja de Rubén Vargas es importante porque es de esos jugadores que tiene ese cambio de ritmo que marca diferencias. Las correcciones están. Y después yo creo que soy muy consciente del momento que se vive. Los momentos muchas veces bloquean, paralizan. La tranquilidad y el saber de las equivocaciones que tenemos te hacen ver una realidad que es la que nos tiene que sacar poco a poco de abajo".