Convocatoria del Sevilla FC para recibir al Girona con tres altas y cuatro bajas: "No están para 90 minutos, pero cuento con ellos"

El técnico nervionense, que ha advertido de la necesidad de frenar la sangría defensiva, no puede contar ha citado a 25 futbolistas y deberá realizar dos descartes antes del inicio de este encuentro de la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha dado a conocer en la tarde de este viernes una lista con los 25 futbolistas convocados para recibir este sábado al Girona FC en la jornada 23 de LaLiga EA Sports. En ella, hay tres grandes novedades que el argentino ya había adelantado en la rueda de prensa que ha concedido al mediodía: vuelven César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, ya recuperados; así como Nemanja Gudelj, una vez cumplido en Palma de Mallorca su partido de sanción por acumulación de amarillas.

Azpilicueta apunta al once inicial y Nianzou podría tener minutos

"Hemos recuperado tanto a César como a 'Nema' y Tanguy. Sé que no están para jugar los 90 minutos pero sí sé que puedo contar ya con ellos", ha explicado Almeyda sobre el estado físico del verano central navarro y del frágil zaguero francés. Por contra, el Sevilla FC mantiene cuatro bajas por lesión: Andrés Castrín, Adnan Januzaj y Rubén Vargas más la de larga duración de Marcao Teixeira, quien además cumple este sábado su sexto y último partido de sanción por su expulsión a mediados de diciembre ante el Real Madrid.

En lo que respecta a la presencia de jugadores canteranos, destaca la presencia de Rafa Romero como tercer portero en lugar de Alberto Flores. Además, repiten los habituales Joaquín Martínez 'Oso', Miguel Sierra y Manu Bueno. Al haber citado a 25 efectivos, Almeyda deberá dejar a dos de ellos en la grada de un Sánchez-Pizjuán al que esperan dar una alegría que compense el bochorno por el 4-1 de Mallorca que la expedición pagó con un hostil recibimiento en el aeropuerto de Sevilla.

El recibimiento de la afición del Sevilla FC y la sangría defensiva, según Almeyda

"Estoy a favor de la libre expresión de la gente, tanto desde un análisis positivo o negativo, siempre y cuando sea de corazón. Porque todos estamos tras un mismo objetivo que es salvar al Sevilla. Considero que la unión en la vida, y más reflejada en el fútbol, va a hacer más fuerza que una división. Y es verdad que este club desde hace tiempo está bastante dividido. Yo trato de unir; pero acepto la disconformidad, sobre todo cuando perdés 4-1, ahí nadie te va a ir a tirar flores, muchachos, es la realidad", ha admitido Matías Almeyda, muy crítico con los goles en contra.

"Llevamos muchísimos goles en contra (37 en 22 partidos). Hemos modificado sistemas, movimientos, presiones... Y vamos en esa búsqueda. Evidentemente, todavía no la encontramos. Por momentos, sí; por momentos, no... Si analizamos cada gol, muchos son por pérdidas de marca. Ahora, el otro día de los cuatro goles tres vienen desde los laterales. Y ahí no había falta de gente, hubo falta de concentración", ha lamentado el 'Pelado', que avisa de la dificultad del Girona: "Un equipo que juega bien, que tiene buenos jugadores, un sistema claro y evidentemente no tiene la presión que tiene este Sevilla".

La convocatoria del Sevilla FC para recibir al Girona FC en LaLiga EA Sports

La lista al completo con los 25 futbolistas convocados por Matías Almeyda la componen los porteros Odysseas Vlachodimos, Orjan Nylan y Rafa Romero; los defensores Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Fabio Cardoso, Fede Gattoni, Kike Salas, Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow, Joan Jordán y Manu Bueno; y los atacantes Chidera Ejuke, Miguel Sierra, Peque Fernández, Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay y Akor Adams.