Almeyda explica cómo reaccionaría si lo despiden: "No reclamaría dinero al Sevilla"

El preparador nervionense, cuestionado si entendería que empezaran a cuestionarlo, se refirió con claridad al escenario de una posible destitución pese a que insistió en que solo piensa en cumplir el objetivo

El Sevilla de Almeyda no atraviesa por un buen momento, con cuatro puntos de los últimos 18 posibles, y un solo una unidad por encima del descenso. Razón por la que se le preguntó si entendería que empezara a ser cuestionado en su puesto más allá de que el miércoles que Antonio Cordón lo ratificara de manera contundente.

Almeyda respondió con total franqueza y explicó cómo reaccionaría si llegara a producirse una situación que ahora mismo no se baraja en el Sánchez-Pizjuán. "La verdad, si yo me detengo a pensar a ver si se cuestiona o no, sería un débil. Yo soy un luchador y estaré hasta el momento que me digan. Y el momento que no sirva más quiere decir que no soy útil al Sevilla. Y no reclamaría ni dinero. No me interesa. Estoy acá por otra cosa", apuntó el 'Pelado', que solo piensa en conseguir el objetivo.

Almeyda insistió en que quiere cumplir su contrato y acepta las protestas

"Y lo he dicho más de una vez. Como entrenador solo deseo que este equipo termine, que salve la categoría, porque es lo que se está jugando dentro de tantos equipos. Y le estoy metiendo todo lo que tengo. Y me esfuerzo para darle más. Después si no me da y consideran que tiene que haber otro, no soy de los que va a llorar ni los que va a hacer un daño para que esto acabe mal, ni de sentimientos ni con hechos. Así como me traje el bolso, me lo junto", apuntó el técnico.

En esta misma línea, insistió en su intención de consumir su contrato de tres años, lo que, sin duda, se tratará de una buena señal. "Soy nómada desde hace 15 años. Entonces hoy quiero estar acá. Quiero cumplir mi contrato. Deseo cumplir mi contrato. Deseo ver al Sevilla en otra situación y no todos los días o todas las veces que nos juntamos tener que dar la explicación de un error, de tres, de cuatro", indicó el argentino, que añadió: "Me encantaría venir y decir, ¿vieron la cantidad de goles que hicimos? ¿Vieron lo bien que estamos jugando? Bueno, es duro el momento. Pero respeto todo. Estoy enfocado en el minuto a minuto. Voy viviendo minuto a minuto con responsabilidad".

Almeyda: "El club está bastante dividido"

Igualmente, se refirió a las protestas de los sevillistas a la llegada del equipo a Sevilla procedente de Mallorca. "Estoy a favor de la libertad, siempre y cuando sea de corazón, porque todos estamos tras un mismo objetivo que es salvar al Sevilla. Siempre digo y desde el primer día considero que la unión en la vida y más reflejada en el fútbol va a ser más fuerza que una división, y es verdad que este club desde hace un tiempo está bastante dividido", señaló Almeyda.

Nianzou y Azpilicueta, disponibles

"Acepto la disconformidad y sobre todo cuando pierdes 4-1, nadie te va a ir a tirar flores, muchachos, es la realidad y después se aguanta, es fútbol y la protesta está dentro de las posibilidades de cada ser humano", reconoció Almeyda, que señaló que tanto Nianzou como Azpilicueta están disponibles.