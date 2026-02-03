La lista de Luis de la Fuente para la Finalissima contra Argentina... y el Mundial: dudas, lesiones y bajas de peso complican las convocatorias

La lesión de Mikel Merino y los problemas de pubis de Nico Williams son sólo la punta del iceberg del rompecabezas con el que se topa el seleccionador español a la hora de darle forma a sus próximas convocatorias, con el Mundial del próximo verano en el horizonte

No deja de acumular problemas Luis de la Fuente a la hora de configurar su lista para lo que se le avecina, que no es otra que la Finalissima contra Argentina el próximo 27 de marzo, amén del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará este verano.

La lesión de Mikel Merino pone en jaque la presencia de uno de los futbolistas más importantes de España para el Mundial, estando ya descartada su participación en el duelo de Qatar contra la Albiceleste.

No hay línea que escape a la duda o la polémica. Y es que no solo es cuestión de problemas físicos, sino también de rendimientos en algunas de sus líneas.

El de la portería, un debate, pero divino

Teniendo en cuenta que muchos de los problemas de Luis de la Fuente son motivados por las lesiones de algunos de sus futbolistas más destacados, el de la portería es un debate bastante más positivo.

Parece que el seleccionador español no tiene dudas ninguna sobre quién será el portero de España en el debut de la Selección en el Mundial ante Cabo Verde el próximo 15 de junio. Para Luis de la Fuente, su portero es Unai Simón y así será salvo lesión o sorpresa mayúscula.

Más dudas radica, en cambio, la presencia o no de Joan García en la lista de España para la Finalissima, teniendo en cuenta que Raya está a un nivel brillante en la Premier y que Álex Remiro también cuenta con su confianza. El arquero del Barcelona está rindiendo a un elevadísimo nivel, por lo que no está claro qué acabará ocurriendo.

La retaguardia, pendiente de Carvajal, el lateral derecho y los centrales

Carvajal volvió en septiembre con España, pero en octubre volvió a pasar por el quirófano y desde entonces apenas ha jugado con el Real Madrid. A priori está aún lejos de su máximo nivel competitivo, aunque no está descartada su presencia en la lista de España para la Finalissima; al menos por su jerarquía.

Sin el capitán del Real Madrid, Pedro Porro se ha adueñado del puesto, ganándose un sitio también un Marcos Llorente que no había contado demasiado para De la Fuente. Incluso se ha abierto el debate con el bético Aitor Ruibal, aunque a quien verdaderamente vigila el staff de la Selección es a Álex Jiménez (Bournemouth).

En lo que respecta al eje de la zaga, cinco han sido los centrales que han ido alternando en los planes de Luis de la Fuente desde ante de la Eurocopa de Alemania: Laporte, Le Norman, Vivian, Cubarsí y Huijsen.

Varios son los problemas que se le presentan al de Haro en el eje de la zaga. Mientras que Laporte lleva lesionado desde diciembre, Le Normand ha perdido galones en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Vivian, por su parte, anda lejos de ‘prime’ con el Athletic, al igual que Huijsen en un Real Madrid que resulta aún una incógnita con Arbeloa. De todos ellos, Cubarsí es el único que presenta un nivel más alto.

Alternativas para el puesto de central… y polivalencia

En LaLiga son varias las opciones que se presentan ante los ojos del Seleccionador. Ejemplo de ello son Eric y Pubill, quienes además aportan polivalencia y podrían actuar como lateral derecho. Asencio, pese a ciertas dudas, es también una alternativa fiel.

En el extranjero hay otras opciones: Jacobo Ramón (Como) y Mosquera (Arsenal), quien sigue dándole prioridad a España pese al interés de Colombia de contar con él.

El centro del campo, con dudas y alguna buena noticia

El centro del campo es, posiblemente, la posición en la que más alternativas de garantía dispone España. Con Zubimendi a un nivel altísimo, Rodri va adquiriendo rodaje poco a poco tras la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre de 2024. Ya suma tres partidos consecutivos en la Premier.

Pese a ello, la lesión de Mikel Merino es un punto negro muy serio para Luis de la Fuente. Todos esperan que tenga tiempo suficiente para llegar al Mundial, después de haber sido esperado este martes.

Entre los interiores, se espera contar con Pedri para la Finalissima, estando actualmente de baja por lesión. Un barbecho en el que hay futbolistas como Gavi o Isco, ambos en la lista de la Final Four de la Nations League, que llevan meses lesionados y que hoy por hoy presentan más dudas que certezas pensando en un Mundial.

En el otro extremo de la balanza, por suerte para el seleccionador, recobran fuerza nombres como Fermín, Barrios o el bético Fornals.

El pubis de Nico Williams

Meses lleva Nico Williams, y con él Ernesto Valverde y Luis de la Fuente, pendiente de sus problemas de pubis. Hay días en los que el dolor es insoportable, por lo que el extremo del Athletic Club carece de continuidad ninguna a lo largo de la temporada, amén de estar lejos de rendir al máximo nivel de manera habitual.

Pasar por el quirófano es la última solución, estando ahora en una fase clave para conseguir cuadrar las fechas en el calendario y su presencia en Estados Unidos, México y Canadá no corra peligro.

Piezas fijas como Baena, Dani Olmo y otros menos habituales como Jesús Rodríguez son algunas de las alternativas que se le presentan a De la Fuente, amén de un Marco Asensio que desde Turquía reclama atención.

El problema del ‘9’ y la controvertida sombra de Morata

Mikel Oyarzabal es el delantero centro de Luis de la Fuente. Junto a él, un Ferran que cada vez es más ‘9’ puro en los planes de Hansi Flick. Las dudas vienen a la hora de buscar alternativas. El cuerpo técnico de la Selección no ha acabado de encontrar un relevo en hombres como Borja Iglesias o Samu, lo que sorprendentemente permite que una figura como Morata tenga aún cierto argumentos para postularse de cara al Mundial.

El que fuera capitán de la Roja no va con España desde septiembre, pero ha vuelto a jugar en el Como de Cesc y no es descabellado, teniendo en cuenta que también aporta otras cosas en el vestuario.