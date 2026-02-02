El Mundial en juego para un Nico Williams que va a peor en el Athletic Club: "Esperemos que no, pero no hay que pensar ahora en el Mundial"

El jugador del Athletic Club sigue sumando malas actuaciones con el club vasco en este curso debido a las molestias que arrastra, que van a peor. El quirófano sigue esperando a Nico Williams que pospone su decisión con el Mundial en peligro

El Athletic Club sigue en caída libre de la mano de Nico Williams. El futbolista internacional español regresó a la titularidad para medirse a la Real Sociedad en un derbi muy esperado, que terminó con empate en el luminoso y con el extremo navarro abandonando el campo con la cabeza agachada. Las molestias no cesan para la estrella rojiblanca que ha perdido su brillo y cuyo futuro inmediato sigue en duda. pasar por el quirófano es una de las opciones para Nico Williams que ve peligrar el Mundial. Cuanto más pospone su decisión final, más apretado llega el extremo rojiblanco a la cita mundialista, aunque desde su entorno no quieren pensar en el Mundial: "Esperemos que no, pero no hay que pensar ahora en el Mundial".

Las molestias de Nico Williams no cesa con el Mundial a la vuelta de la esquina

Félix Tainta, representante de Nico Williams, fue abordado a la llegada a San Mamés para conocer el momento de forma de Nico Williams, que tras el partido, se confirmó que sigue siendo muy pobre debido a las molestias que sufre. El Mundial está en juego y España confía en el joven atacante para que lidere, junto a Lamine Yamal, el ataque de la Selección española, pero el representante del futbolista navarro desvela que desde su entorno aún no piensan en el Mundial. "Esperemos que no, esperemos que no", comenzaba diciendo en los micrófonos del Chiringuito al ser preguntado sobre si Nico Williams puede perderse el Mundial. "Pero ahora no hay que pensar en el Mundial", desveló Félix Tainta que ponía el foco en el partido ante la Real Sociedad. Aún así, el representante admitió que las molestias que siente Nico Williams siguen estado presente y dificultan el trabajo del futbolista sobre el terreno de juego. "Nico está arrastrando unas molestias y ahí siguen", declaraba a la vez que pedía "tranquilidad". Su participación en el Mundial está en juego al igual que Mikel Merino, que tendrá que pasar por quirófano.

Nico Williams cuenta con el apoyo de la plantilla del Athletic Club

El mal momento que vive Nico Williams no le impide seguir recibiendo elogios de la plantilla, en la que se refugia el internacional español en busca de consuelo y apoyo. Unai Simón, que firmó un gran partido ante la Real Sociedad, destacó que todos sus compañeros confían mucho en Nico Williams a pesar de que los números y las sensaciones no lo acompañan. "Lo que pedimos a los extremos es que lo intenten, estamos acostumbrados que de 10 se vaya 8 y ahora 3, pero crea peligro y ocasiones. Creemos en él a muerte, no se acobarda nunca", destacaba el guardameta que tilda de valiente al '10' del Athletic Club.