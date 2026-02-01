Alineaciones Athletic - Real Sociedad: Alineación probable de Athletic y Real Sociedad en la jornada 22 de LaLiga

San Mamés acoge un derbi vasco al que ambos equipos llegan en dinámicas opuestas. Los rojiblancos se han metido de lleno en el lío de un descenso que está a solo tres puntos después de cinco jornadas sin vencer, mientras el cuadro donostiarra suma tres victorias seguidas y comienza a mirar a Europa

Athletic y Real Sociedad se miden este sábado en San Mamés en una nueva edición del derbi vaco, al que los ambos equipos llegan con dinámicas opuestas. Los bilbaínos lo hacen tras lograron solo un punto de los últimos 15 en juego, mientras que los donostiarras suman tres victorias seguidas y cinco partidos sin perder.

Esa pobre racha de resultados ha metido al Athletic de lleno en la pelea por el descenso, del que queda a solo tres puntos, mientras que a la Real Sociedad le ha aupado a la octava plaza, a cinco puntos la zona europea y a seis ya del abismo. De ese modo, ambos conjuntos han cambiado sus respectivos papeles en buena parte de LaLiga.

Además, los 'leones' llegan al choque tras la decepción de quedar eliminados de la Champions al perder en casa ante el Sporting de Portugal, que remontó un 2-1 adverso para darle otro mazazo al conjunto rojiblanco en un curso alejado del esperado tras su brillante campaña anterior. Buena parte de esas decepciones pueden explicarse en la cantidad bajas que sufre. Para este domingo, serán un mínimo de siete y pueden llegar a diez.

Seguras son las de Sancet e Iñaki Williams, lesonados, e Iñigo Lekue, por sanción tras su expulsión hace dos jornadas ante el Sevilla FC; y las de larga duración de Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz, amén Yeray Álvarez, que ya ha vuelto a entrenarse con el grupo pero sigue sancionado por la UEFA.

Además, habrá que ver si estarán disponibles Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche, que no se entrenaron este pasado viernes con sus compañeros, y Nico Williams y Aymeric Laporte, que sí lo hicieron. Aunque Nico sigue limitado por la pubalgia que en los últimos partidos o le ha dejado fuera de la convocatoria o le ha tenido muy lastrado sobre el campo, y Laporte, de entrar en la citación, sería su regreso tras casi dos meses lesionado.

Así, los únicos seguros en el once rojiblanco parecen Unai Simón bajo palos, Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz de Galarreta en el doble pivote y Gorka Guruzeta en ataque. Lo demás, sobre todo la defensa, dependerá de la disponibilidad de los que están en duda y de lo que decida el técnico en función de lo apretado del calendario.

Así llega la Real Sociedad

Por su parte, la Real Sociedad acude a San Mamés en el mejor momento de la temporada desde la llegada de su nuevo entrenador, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, y en una inercia muy diferente a la de su rival, al que ya supera en la clasificación. Encadena cuatro victorias y un empate en los primeros cinco compromisos de Matarazzo, un bagaje que le permite empezar a mirar hacia cotas más ambiciosas.

La cara negativa es que el cuadro txuri urdin no gana en San Mamés desde la temporada 2020-2021, año de la pandemia, con un único tanto de Portu, si bien ya se impuso al eterno rival en Anoeta en la primera vuelta.

Barrenetxea, con una contusión, es duda al no entrenar en los últimos dos días, lo que ha llevado a Matarazzo a tirar de los 'potrillos' Dani Díaz y Job Ochieng con la opción de que sean de la partida. En cuanto al once, Carlos Soler volverá a salir de inicio tras cumplir sanción la semana pasada, y la gran incógnita está en su acompañante en el centro del campo, entre Turrientes y Gorrotxategi.

Además, Caleta-Car tampoco estará al encontrarse sancionado, ni el lesionado Zakharyan. Sí podría estrenarse en la lista el brasileño Wesley Ribeiro, que ha aterrizado cedido por del Al-Nassr saudí y ya se entrenó este sábado junto al resto de sus compañeros.

Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón: Areso, Paredes, Yuri, Adama; Jauregizar, Galarreta; Robert Navarro, Unai Gómez, Berenguer; y Guruzeta.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Soler, Brais; Guedes y Oyarzabal.