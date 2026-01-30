La Real Sociedad ata a Pablo Marín con un premio extra

El club donostiarra ha anunciado la ampliación hasta 2029 del contrato del centrocampista formado en Zubieta, que pasará a lucir el dorsal 15, gozando así por vez primera de ficha del primer equipo

Además de moverse en el mercado para cerrar el fichaje del joven extremo brasileño Wesley Ribeiro, la Real Sociedad ha hecho oficial este viernes el acuerdo alcanzado con Pablo Marín para ampliar su contrato hasta 2029, uno año más de los que tenía firmado hasta ahora. Un movimiento que, además, supone su integración formal en la primera plantilla, a la que en realidad ya pertenecía.

De este modo, el centrocampista formado en Zubieta, de 22 años, lucirá a partir de ahora el dorsal 15 y tendrá por primera vez ficha del primer equipo, pues hasta ahora venía jugando con el 28 a la espalda. Una situación que también se da con Jon Martín, que utiliza el 31.

"La Real Sociedad es el club de mi vida"

"Para mí es un día muy bonito y especial. La Real Sociedad para mí es todo, aquí me he formado como jugador y como persona. Vine siendo un niño literalmente y he crecido en todos aspectos. Agradezco un montón al club todo lo que me hadado. La Real es el club de mi vida, es un sueño poder seguir disfrutando aquí más años", afirmó el riojano en declaraciones a los medios de club.

Los números de Pablo Marín

En la presente campaña, Pablo Marín ha disputado 21 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey. En total, 875 minutos en los que ha anotado un tanto, si bien comenzó el curso siendo titular con Sergio Francisco y poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en el once.

De hecho, desde la llegada al banquillo de Pellegrino Matarazzo todavía no ha sido titular. Sí ha entrado, en cambio, como refresco desde el banquillo en tres de los cinco encuentros con el estadounidense al frente. "Ha habido épocas en las que he tenido minutos, otras no, pero yo siempre estoy centrado en trabajar día a día y estar preparado para ayudar lo que toque”, señaló al respecto.

Son tres las temporadas en las que viene siendo un habitual en el primer equipo y en ellas suma ya 76 encuentros, gozando de especial relevancia la pasada campaña. En ella disputó 38 choques entre todas las competiciones, siendo muy valorado por Imanol Alguacil

Una victoria en el derbi vasco como celebración

Mirando al futuro, Pablo Martín, como todos en Donostia, se muestra ilusionado con la marcha de un equipo que ha pasado de mirar de reojo al descenso a ilusionarse de nuevo con Europa. Pero lo primero es el duelo de este domingo ante el Athletic Club en San Mamés, en el que el centrocampista espera festejar su renovación. "Estamos en un buen momento, con energía, y seria muy bonito poder ganar el derbi de este fin de semana. Es la celebración que deseo en este momento”, sentenció.