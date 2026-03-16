Cañizares sobre Musso y el Atlético de Madrid: "Para ser portero del Atleti tiene que empinarse la carretera y él coronarse"

El ex cancerbero español valoró el momento de forma de Juan Musso y el debate en torno a si tiene o no nivel para ser el primer portero del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid encara la semana con el reto, no muy exigente, de estar en cuartos de final tras golear por 5-2 al Tottenham en el Metropolitano. El combinado rojiblanco lo tiene todo a su favor a la espera de ver si pueden o no contar con Oblak. La preocupación es mínima con la portería ya que Musso, que ha sustituido al esloveno y acaparado los focos en la Copa del Rey, ha demostrado un grandísimo nivel bajo los palos. Tanto es así que el argentino empieza a levantar pasiones y a ganarse 'piropos' como el de Cañizares, que espera ver al argentino en más situaciones para poder valorarlo como merece.

Cañizares sobre Musso: "Para ser portero del Atlético de Madrid tiene que empinarse la carretera y él coronarse"

El ex portero español declaró que Musso es un gran "segundo portero" ya que a la vista está el resultado tan positivo que le está dando al Atlético de Madrid, aunque matizó sus palabras en la COPE a la espera de ver una nueva y exigente actuación de la mano del argentino. "Si es una referencia el partido que hizo en Barcelona, es un partido que te lo hace prácticamente todos los porteros de España. Ahora bien, yo no te discuto la categoría de Musso. Estoy de acuerdo que para segundo portero es un magnífico segundo portero para el Atlético de Madrid. Si lo viéramos de seguido, no sé si en el Atlético o en otro equipo de Primera, seguro que estaría entre los porteros interesantes de Primera división", comenzaba diciendo Cañizares acerca del rendimiento de Musso.

Pero Cañizares no se conforma con eso y el Atlético de Madrid tampoco y la Champions League, con la baja, de momento, de Oblak, podría ser la gran oportunidad de Musso para coronarse en el cuadro madrileño. "Pero para ser portero del Atlético de Madrid tiene que empinarse la carretera y él coronarse. Porque tenemos el ejemplo de Lunin, que se ha coronado empinándose la carretera, pero sin embargo, es verdad que tiene a Courtois, pero cuando luego ha jugado no es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Ser portero un día es difícil, pero se puede conseguir. Ser una temporada, también. Ser del Atlético de Madrid, que eso ya lleva apellido, eso hay que esperar un poco", sentenció sobre el meta argentino del Atlético de Madrid.

Confianza plena en Musso por parte del Atlético de Madrid

Mientras tanto, en el Atlético de Madrid, la confianza en Musso es plena tras sus grandes actuaciones en la Copa del Rey y ante el Getafe en LaLiga. El argentino se ha sentado en el trono de Oblak para demostrar su valía. Musso, tras el choque frente al cuadro azulón, habló de su actuación personal. El portero salvó dos goles. “Me siento bien, muy cómodo en este grupo y este equipo. Me siento orgulloso de pertenecer al Atleti y cuando me toca poder ayudar me voy a mi casa feliz, sobre todo cuando se gana”, declaró.