Musso se sienta en el trono de Oblak

El portero del Atlético de Madrid se prepara de cara al partido de la Champions League ante las dudas acerca dele estado físico de Oblak

El Atlético de Madrid vive un gran momento de forma tras acceder a la final de la Copa del Rey y dejar encarrilada, a falta del golpe final, la eliminatoria de la Champions League ante el Tottenham. El duelo de vuelta se jugará este miércoles en Londres, partido para el que, al igual que en la final de la Copa del Rey, apunta a estar presente Juan Musso. El portero argentino ya fue el héroe en el duelo ante el Getafe con paradas de mucho mérito. La baja de Oblak sigue dejando en el aire la portería rojiblanca que podría pasar a ser propiedad de Musso en la Champions League.

Oblak no entrena y Musso está preparado para dar el salto a la Champions League

Tras la victoria del sábado ante el Getafe en LaLiga, el Atlético de Madrid no pierde el tiempo y se pone el mono de trabajo de cara a la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Tottenham. En el entrenamiento matinal, el primero de cara a esta importante cita europea, Simeone no ha podido contar con Oblak que sigue lesionado a la espera de poder estar ante el Tottenham. En el Atlético de Madrid optan por la prudencia con el esloveno ya que Musso ha mostrado mucho nivel bajo la portería rojiblanca y, la situación, no es exigente gracias a los tres goles de ventaja con los que el Atlético de Madrid llega a Londres.

Musso, con confianza, oposita a relevar a Oblak en el Atlético de Madrid

Además, la confianza en Musso es plena tras sus grandes actuaciones en la Copa del Rey y ante el Getafe en LaLiga. El argentino se ha sentado en el trono de Oblak para demostrar su valía. Musso, tras el choque frente al cuadro azulón, habló de su actuación personal. El portero salvó dos goles. “Me siento bien, muy cómodo en este grupo y este equipo. Me siento orgulloso de pertenecer al Atleti y cuando me toca poder ayudar me voy a mi casa feliz, sobre todo cuando se gana”, declaró. El próximo miércoles aguarda el Tottenham en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. “Siempre es importante ganar. Nosotros pensamos y sostenemos que las victorias traen victorias y todo es importante para seguir prendidos en el campeonato y de cara a lo que viene también”, dijo el meta del Atlético de Madrid.