Giro de guion para que Cucurella acabe en el Real Madrid: acuerdo verbal de las partes

El lateral izquierdo, por el que pujaban con fuerza el Atlético de Madrid y el Barcelona, está cerca de acabar recalando en el conjunto madridista

Marc Cucurella es uno de los jugadores de los que más se ha hablado en este arranque de verano, con una posible salida del Chelsea rumbo a LALIGA. Desde hace semanas se conoce el interés del Atlético de Madrid y el Barcelona por hacerse con el lateral izquierdo. Sin embargo aparece en escena el Real Madrid que podría finalmente ser el destino del internacional español.

Tanto es así que, según el periodista especializado Fabrizio Romano, el Real Madrid habría alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Cucurella. Un acuerdo que implicaría a todas las partes para que el futbolista, del agrado de Jose Mourinho, acabara recalando en el equipo del Santiago Bernabéu tras el Mundial.

Un giro de guion con la entrada del Real Madrid por Cucurella

De cerrarse finalmente la contratación de Cucurella por el Real Madrid supondría un giro de guion a los acontecimientos de las últimas semanas. El Atlético de Madrid y el Barcelona habían entrado en una pugna por el futbolista de 27 años y que jugará el Mundial con España en las próximas semanas.

Cucurella suma cinco temporadas en la Premier League entre el Brigthon y el Chelsea, con el que conquistó hace un año la Conference League y el Mundial de Clubes. Sin embargo, esta campaña ni siquiera ha logrado la clasificación para Europa y el cambio en el banquillo, con la llegada de Xabi Alonso por Enzo Maresca, augura un cambio de ciclo.

Cucurella quiere volver a España tras cinco temporadas en la Premier League

Eso podría también tener que ver en el deseo de Cucurella de dejar el Chelsea y volver a España para jugar un grande, después que ya actuara en el Éibar y el Getafe en LALIGA. El lateral izquierdo tiene dos años más de contrato con los londinenses y se apunta a que el futbolista podría estar tasado en unos 40 millones de euros.

Hace unos días Cucurella se refería al hecho de que fuese objeto de interés de varios equipos y de cómo se abstraía de todo ello. "Leyendo poco y haciendo poco caso. Mis agentes ya saben que no tienen que decirme nada. Estoy muy contento donde estoy y mi familia también. Lo que tenga que venir, vendrá. Ahora mismo estoy centrado en el Mundial y en disfrutar de esta experiencia, que es la primera y quién sabe si será la última", explicaba.

El Real Madrid debería dar salida a futbolistas en el lateral izquierdo

Sin embargo, el futuro de Cucurella podría estar en España y ahora entra con fuerza el Real Madrid para poder hacerse con este jugador de 27 años que se ha convertido en el auténtico dueño del lateral izquierdo del combinado nacional. Un jugador muy apetecible por muchos equipos por sus prestaciones.

Si finalmente llegara al Real Madrid Cucurella, la entidad madridista debería hacer hueco en ese carril zurdo. Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy están en la disciplina de los blancos. Cierto es que ninguno de ellos, salvo Mendy cuando las lesiones le han respetado, se ha mostrado con solvencia y continuidad. Ahora con la llegada de Mourinho al banquillo el club busca un giro en esa posición y desde luego Cucurella es un futbolista de garantías.