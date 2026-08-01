Nuevo equipo se suma a la puja por Franco Mastantuono

El argentino va a abandonar el Real Madrid, en calidad de cedido, este mercado de fichajes de verano porque no entra en los planes de José Mourinho. Una vez descartada la opción de River Plate, el atacante maneja dos opciones principalmente: España e Italia. El Valencia CF es el último club que ha preguntado por sus condiciones

Franco Mastantuono es uno de los futbolistas que acapara la atención en el mercado de fichajes de verano durante estos primeros días del mes de agosto. El argentino va a salir del Real Madrid en calidad de cedido porque no entra en los planes de José Mourinho. Debido a ello, el atacante está valorando cuál es la mejor opción para continuar su carrera deportiva. Esta descartado el regreso a River Plate y lo que se estudia es que juegue en España, en donde el Valencia CF ha preguntado por él, o en Italia.

El Valencia CF es el último equipo en haber preguntado al Real Madrid por la posibilidad de conseguir la cesión de Franco Mastantuono según señala el periodista Héctor Gómez. El club de Mestalla quiere dejar atrás los momentos de tensión con la entidad blanca y se ha interesado en la situación del argentino.

La realidad es que las opciones de que Franco Mastantuono acabe en el Valencia CF son prácticamente nulas debido a la competencia que existe por hacerse con los servicios del argentino, pero también por la situación actual del club de Mestalla que bajo la propiedad de Peter Lim no es partidaria a realizar demasiado gasto a la hora de fichar a buenos jugadores. Sin embargo, el Real Madrid con Franco Mastantuono se haría cargo de buena parte de su salario.

Las opciones que maneja Franco Mastantuono para jugar la próxima temporada

Franco Mastantuono, que se ha quedado fuera del último amistoso de pretemporada que ha disputado el Real Madrid, tiene bastantes pretendientes de cara a la próxima temporada. Lo único que queda descartado es que el argentino no volverá a River Plate porque el Real Madrid desea que el atacante siga jugando en Europa para que se adapte mejor al ritmo de juego que se desarrolla en el Viejo Continente.

Con esta situación, España e Italia son los lugares más probables para que Franco Mastantuono salga cedido. En el caso de España, tanto la Real Sociedad como el Villarreal CF son los equipos a los que más ha sido vinculado el argentino quien también cuenta con interés desde Italia en donde clubes como Milan, Nápoles o Fiorentina están en la carrera por hacerse con la cesión de Mastantuono.

De hecho, desde el país transalpino, concretamente desde el medio de comunicación Corriere dello Sport, señalan que el propio Franco Mastantuono le ha transmitido al Real Madrid y a José Mourinho que ve con mejores ojos irse a Italia. No hay que olvidar que el argentino tiene pasaporte de ese país europeo y es por ello por lo que no cubre plaza de extracomunitario.

A sus 18 años, Franco Mastantuono, de momento, no ha cumplido con las expectativas que había sobre él, más cuando el Real Madrid le pagó a River Plate más de 45 millones de euros para cerrar el fichaje. El argentino tuvo una temporada en la que fue de más a menos, ya que acabó disputando 35 partidos y 1.484 minutos. Es por ello que el Real Madrid quiere darle salida: para que no se estanque como futbolista.