La diferencia en los fichajes de Julio Díaz y Fran González: el precio a pagar por el Sevilla

El Real Madrid, al igual que el Atlético con el lateral izquierdo, se quedará con el 50% del pase del guardameta y varias opciones de recompra de cara a futuros mercados, pero su traspaso supondrá un desembolso mayor por parte de la entidad de Nervión

Aunque la prioridad no es otra reforzar la delantera, la necesaria revolución que necesita la plantilla del Sevilla FC afectará a todas sus líneas, también a la portería. Sin duda, una de las gestiones de José Ignacio Navarro más alabadas hasta la fecha ha sido la continuidad de Odysseas Vlachodimos, lo que parecía imposible cuando acabó la pasada campaña. El internacional griego seguirá siendo el meta titular para Luis García Plaza en la 26/27. Pero la marcha de Orjan Nyland, que sigue sin equipo, abría una interrogante sobre la identidad del segundo cancerbero que está cerca de ser resuelta.

El Sevilla FC vence a la competencia por Fran González

Pese al buen rendimiento de Alberto Flores, que cada vez que tiene la oportunidad responde, como hizo en el amistoso ante el Córdoba al detener un penalti que celebró con rabia, el club de Nervión ha apostado por cazar a otro joven talento para su portería. Así, hace ya más de un mes que salió a la palestra el interés en Fran González, que era seguido también por Celta de Vigo, Espanyol y Racing de Santander. Pero desde el Sánchez-Pizjuán han conseguido llevarse el gato al agua y están ultimando el fichaje del internacional sub 21.

Mourinho ha dado su brazo a torcer

En la 'casa blanca' consideran que Fran González tiene un gran futuro por delante. Es más, José Mourinho deseaba quedárselo como tercero portero, por detrás de Courtois y Lunin. Pero el deseo del meta leonés, ansioso a sus 21 años de poder competir por la titularidad en un equipo de Primera división, ha hecho que el técnico portugués dé su brazo a torcer, abriéndole la puerta de salida.

Los derechos que se guardará el Real Madrid

Eso no quiere decir que el Real Madrid vaya a perder el control sobre el cancerbero, que tiene contrato en vigor hasta 2028. Muy al contrario, ya se conocía que, como es habitual cada vez que se desprende de algún canterano prometedor, retendrá un elevado porcentaje de su pase, que esta vez alcanzará el 50%. Además, contará varias opciones de recompra, posiblemente crecientes, en próximos mercados, lo que supone una operación similar a la firmada por Julio Díaz con el Atlético de Madrid, que puede llevarse de vuelta al lateral zurdo por una cantidad que va subiendo desde los 3 hasta los 5 millones de euros.

Un fichaje de 3 millones de euros que firmará hasta 2031

Pero hay una significativa diferencia con respecto a un fichaje y otro: el precio a pagar por el Sevilla FC. Así, en el caso del defensor ha sido un millón de euros la cantidad abonada por la entidad nervionense, mientras que con Fran González el traspaso se eleva a 3 millones, según apunta el diario As. Sin duda, una cifra importante dada la delicada economía sevillista y que muestra a las claras la confianza existente en el joven meta, que ya debutó con el primer equipo madridista en LaLiga en la 24/25 y viene de jugar 28 encuentros esta última campaña con el Real Madrid Castilla en el Primera RFEF, manteniendo seis veces su portería a cero.

En el Sevilla FC se piensa en el ex canterano de la Cultural Leonesa, de donde salió en edad juvenil, como un relevo de garantías para Vlachodimos y, al mismo tiempo, un portero de futuro. No en vano, la continuidad del griego, con 32 años, solo está asegurada hasta final de temporada, cuando acaba su segunda cesión. Por ello, también se ha conocido que Fran González firmará por cuatro temporadas, hasta 2031.

El plan con Alberto Flores

Se espera que incluso que el nuevo meta sevillista se incorpore en los próximos días a la concentración que el equipo lleva a cabo en Países Bajos, dándose por hecho Alberto Flores, titular este pasado viernes ante el NEC Nimega, será el sacrificado. A sus 22 años, el de Fuentes de Andalucía acaba contrato en 2027 y todo apunta a una salida definitiva, pues solo sería posible una cesión si antes firma una renovación que parece improbable.