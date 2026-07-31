El Sevilla acelera con Fran González y espera que se sume a la concentración en Garderen

El Sevilla ha entrado en la recta final para firmar al meta leonés después de que Mourinho le haya abierto la puerta ante su insistencia y la de los nervionenses

La planificación del Sevilla continúa avanzando a paso firme y, tras anunciar esta semana la incorporación de Julio Díaz, José Ignacio Navarro ha entrado en la fase final de la negociación para cerrar el sexto fichaje de la pretemporada.

De este modo, el club nervionense ha avanzado notablemente en las últimas horas en la incorporación de Fran González, el meta deseado para competir con Odysseas Vlachodimos.

Hace un tiempo que el Sevilla tiene un acuerdo con el meta de 21 años para firmar en Nervión, pero la operación se había atascado por la posición del Real Madrid, especialmente de Mourinho, que estaba contando con el leonés en la pretemporada y barajaba la idea de reternerle como tercer portero.

La presión sevillista y de Fran González han propiciado el 'sí' de Mourinho

Sin embargo, la presión nervionense y, sobre todo, del cancerbero, deseoso de enrolarse en las filas blanquirrojas, han provocado que finamente el entrenador portugués ceda y otorgue luz verde para culminar su fichaje por el Sevilla. No en vano, Mourinho no lo ha citado para el amistoso contra la Fiorentina, contando con Lunin y los canteranos Sergio Mestre y Javi Navarro.

De este modo, el club de Eduardo Dato ultima en este momento la incorporación del portero en condiciones similares a Julio Díaz, pues el Real Madrid como el Atlético y con confianza en el de León, ha querido guardarse un elevado porcentaje del futbolista, alrededor del 50% y establecer una opción de recompra, posiblemente creciente, para los próximos veranos de cara a no desprenderse plenamente del activo de su cantera. La cuantía del traspaso será menor.

La idea es que se sume a la concentración en Países Bajos

Tan avanzada se encuentra la negociación que la idea del club y de García Plaza es que se sume a la concentración en Países Bajos en los próximos días para trabajar ya con el resto de grupo.

Este fichaje dejará en una situación complicada a Alberto Flores, abocado a buscar una salida en busca de minutos, posiblemente a modo definitivo, ya que solo le queda un año de contrato por delante.

Trayectoria prometedora en el Real Madrid

Fran González dio el salto al Real Madrid el verano de 2022 procedente de la Cultural Leonesa para jugar en el Juvenil B y, tras pasar por el División de Honor y el equipo C, en 2024 subió al Castilla, donde disputó un total de 48 partidos en Primera Federación repartidos en dos temporadas, con 62 goles encajados y 11 porterías a cero.

La campaña pasada, más concretamente, acumuló 2.520 minutos en 28 partidos y entró en la lista del primer equipo hasta en once ocasiones, nueve en LaLiga y dos en la Copa del Rey, si bien no pisó el césped.

No obstante, Fran González ya había debutado en la elite en la 24/25, en el partido de la jornada 30 contra el Valencia, que se saldó con derrota en el Santiago Bernabéu por 1-2.

Este fichaje dejará en una situación complicada a Alberto Flores, abocado a buscar una salida en busca de minutos, posiblemente a modo definitivo, ya que solo le queda un año de contrato por delante.