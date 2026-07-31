Manolo Jiménez, directo y optimista: "Los fallos en la gestión han provocado esta situación, pero este verano el Sevilla lo está haciendo bien"

Historia de Nervión, Jiménez analiza en ESTADIO Deportivo la situación actual del Sevilla y señala errores en la dirección como culpables, pero aplaude la planificación de la próxima temporada, a la par que admite que mucha gente le preguntó sobre la posibilidad de sustituir a Almeyda, aunque nada oficial

Manolo Jiménez son palabras mayores en clave sevillista. Como jugador marcó una época y su figura luce orgullosa en el frontal del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Y como entrenador, después hacer historia con el ascenso a Segunda del filial, lideró un cambio generacional tras la época dorada de Juande Ramos, mantuvo al Sevilla entre los grandes y lo dejó al borde de la Champions y clasificado para la final de la Copa tras haber eliminado, entre otros, al Barça.

Por todo ello y su profundo sevillismo, el arahalense se erige en una voz completamente autorizada para analizar la situación actual del Sevilla, proponer 'soluciones' desde su experiencia particular a través de la máxima humildad y mostrar su versión personal sobre lo que puede deparar el próximo curso.

A la espera ahora de un nuevo proyecto que le ilusione en el banquillo -no le faltan llamadas- tras su última experiencia en el Aris de Salónica griego, Jiménez atiende, como siempre muy amablemente, a ESTADIO Deportivo desde la playa y, dentro de las complicaciones a las que se enfrenta el club por "fallos" en la gestión, se muestra optimista con el nuevo proyecto, a la que admite que surgió su nombre cuando se buscaba sustituto para Almeyda.

- En primer lugar, ¿cómo se encuentra y cómo se plantea a día de hoy su futuro profesional?

- Ahora mismo muy buen. He aprovechado este tiempo desde que acabé en el Aris para operarme del menisco, que llevaba un tiempo con problemas, y cuando acabé la rehabilitación, que será en unos 15 días, empezaré a trabajar cuando algún club lo requiera y me interese, lógicamente.

- ¿Han llamado a su puerta durante este tipo?

- Sí que ha llegado, pero dije que lo primero era la recuperación de un familiar que ha estado enfermo y de mi rodilla. Ahora, afortunadamente, todo parece estar muy bien, y estoy esperando que me llegue algo interesante para volver a entrenar.

- ¿España o salir de nuevo al extranjero?

- Depende, la verdad. En realidad no tengo problemas para salir, porque cuesta la primera vez, pero una vez que los haces... He disfrutado mucho entrenando en otras ligas, pero si me ofrecen algo aquí que me guste sería lo mejor.

- ¿Cómo valora su última experiencia en Grecia?

- Fue positiva. Es una liga muy competitiva, no es nada fácil, cada tres puntos se juega a la máxima intensidad. Lo que pasa es que siempre se aspira a estar un poco más alto, todo el mundo quiere estar lo más alto posible y unas veces se da y otras veces no...

"Mi representante me preguntó si estaría dispuesto a entrenar al Sevilla"

- Después de su salida del Aris, se le llegó a vincular con el Sevilla cuando se despidió a Almeyda. ¿Hubo contactos?

- Fueron rumores de forma intensa. Me preguntaba mucha gente, gente cercana al club, otra gente como aficionado, pero no por parte del presidente o el del director deportivo que estaba en ese momento. Lo que sí sé es que mi representante me preguntó si estaría dispuesto a entrenar al equipo y entonces surgió el problema con mi familiar y dije que no, pero directamente conmigo no hablo nadie del club.

- Imagino que la respuesta habría sido otra en otra situación. ¿Estaría abierto a volver al Sevilla si en algún momento llaman a su puerta?

- Primero, lo que quiero es que el Sevilla esté lo mejor posible, ese es mi primer deseo. Segundo, respeto al compañero que está ahora mismo, que salvó al equipo en un momento difícil. Yo hace muchos años que ya estoy fuera del Sevilla. Tuve la suerte de clasificar al equipo siempre que estuve para la Champions y eso queda en mis recuerdos y es mi satisfacción como sevillista y como profesional. El Sevilla tiene entrenador, por lo tanto pienso solo y exclusivamente en que me llegue la oportunidad en un club que no tenga entrenador. Eso se llama respeto profesional.

- Independientemente de que su nombre saltara a escena, como sevillista, ¿cómo vivió la campaña pasada, tan sufrida para la afición?

- Las tres últimas temporadas son para olvidar. Es duro para un club como el Sevilla pelear hasta el final por salvarse, pero es lo que toca ahora por la gestión, por los fallos, por los errores cometidos. Lo que hay que hacer es trabajar todos a una, para que de una vez por todas el equipo salga de la situación de dudas que genera. Soy de los que piensa que el club tendría que seguir siendo siempre como ha sido, de sevillistas, pero si no ha funcionado en los tres últimos años con las personas que lo han dividido, pues a mí me da igual quién coja las riendas del club, porque lo que importa es que el Sevilla sea grande de nuevo haga disfrutar a su afición, y en los tres últimos años solo ha hecho sufrir a la gente. Como un socio más, me ha ganado el derecho a poder hablar del club y el Sevilla merece algo más que lo que han demostrado en las tres últimas temporadas

- ¿En algún momento de la pasada temporada vio al equipo en Segunda?

. No, no. Fue muy duro, pero afortunadamente había equipo que habían demostrado ser peores No obstante, es duro que te quedes en Primera porque haya equipos peores que tú. Hay que pensar de nuevo en poder pelear por volver a ganar el Bernabéu, jugarle de tú a tú al Barcelona, vencer al Atlético. Yo quedé a tercero cuando Madrid y Barcelona sumaban casi 100 puntos, lo que fue unauna gran gesta. Queda lejos ahora poder ganar títulos, pero tenemos que estar más de soñar con eso que de tener que estar peleando por no descender.

La cantera como parte importante de la solución

- Manolo Jiménez conoce perfectamente el Sevilla por dentro, a nivel institucional y en todos los aspectos. Aunque es sea difícil resumir, ¿qué se ha hecho tan mal para pasar de luchar por títulos y ganarlos a llevar tantas temporadas al borde del pozo?

- El Sevilla después de su década gloriosa siguió apostando por intentar estar allá arriba, eso significa que la plantilla se encareció mucho y cuando un año falla y no se cumple este objetivo, una plantilla tan costosa te pasa factura y eso se va acumulando un año, otro año y otro año. Eso es lo que yo he ocurrido. Yo no soy el más idóneo para hacer ninguna crítica ni para hablar sin saber, pero está claro que la deuda que tiene el Sevilla no corresponde a un equipo que no hace mucho era considerado el mejor equipo de Europa y estaba entre los tres mejores equipos de la Liga Española. Ha fallado la gestión y ha provocado que el club esté con una gran deuda que afecta den lo deportivo, evidentemente.

- ¿Piensa que quizás haga falta un cambio en la cúpula?

- Yo no quiero hablar de cambios en la cúpula, lo que sí es cierto que cuando un entrenador falla e, incluso cuando no lo hace, está fuera. El primero que paga los errores de cualquier otro cargo en un club es el entrenador, pero está claro que quizás el problema del Sevilla no sea de entrenadores.

- ¿Cómo cree que puede salir el Sevilla de la situación actual?

- Desde la ignorancia por estar afuera, pero a tenor de lo que están hacieneo otros clubes, lo tengo claro. Yo que en el Sevilla Atlético desde Tercera división y luego llegamos hasta Segunda, con los Puerta, Reyes, Antoñito, Alfaro y tantísimos jugadores que salieron de la cantera. Cuando las vacas eran flacas, se tiraba de ellos y la cantera respondía. Cuando fuimos terceros, muchos puntos nos lo dieron gente de la casa, con cuatro o cinco en la alineación. Mira el Málaga, apostando por sus jugadores canteranos han conseguido subir a primera dimisión. La cantera de Sevilla ha demostrado muchísimas veces que está entre las mejores de España y hay que aprovecharla. Creo que hay que trabajar la cantera para que esos jugadores sean los mejores y esa es una apuesta para salir del gran problema que tiene el Sevilla, junto a otros jugadores competitivos. Es la mezcla perfecta.

La valoración de Jiménez de los fichajes realizados hasta ahora

- Guridi, Sangante, Juan Iglesias, Vlachodimos, Julio Díaz... ¿Qué le parece la planificación del Sevilla para la próxima campaña hasta el momento?

- Yo recuerdo cuando entró Roberto Alés, empezó Monchi a ser director deportivo y personas como Ruiz Sosa, Pepe Alfaro, José Luis Ruda, Ramón Vázquez o yo empezábamos a trabajar la cantera y a ver jugadores por toda España que pensábamos que podría ser competitivos, y se trajeron hombres como Javi Navarro, Pablo Alfaro, David Castedo, Casquero... Cuando no se puede firmar galácticos, hay que firmar jugadores que compitan y que haya garantías de que van a competir cada partido y es lo que está haciendo esta dirección deportiva. Creo que se están haciendo fichajes que Sevilla puede soportar y que son jugadores competitivos que le pueden dar ese plus a Sevilla que necesita. Dentro de las posibilidades de Sevilla se están haciendo bien las cosas este verano.

-¿Qué opinión tiene de García Plaza?

- He tenido muchos enfrentamientos con él, estando yo en Sevilla y en el Zaragoza. Casi salimos los dos al mismo tiempo y hay que agradecerle el esfuerzo que hizo la temporada pasada. Lo puso todo para salvar al Sevilla, se ha ganado su continuidad y le deseo lo mejor. Es un entrenador experimentado y creo que está cualificado para dirigir a cualquier equipo.

- Ya quedo algo lejos, pero ¿le habría gustado que Sergio Ramos se hiciera con las riendas del club?

- A Sergio Ramos lo conozco perfectamente desde hace muchísimos años. Yo conozco a ese Sergio Ramos con 16 años, que lo hago debutar en el filial, que no le temblaban las piernas, que tenía ambición, que tenía ganas y que era un jugador muy valiente. Es sevillista y estoy convencido de que quería lo mejor para el Sevilla. Una cosa es lo que quiere tu corazón y otra cosa también son los negocios, por lo tanto no puedo opinar, ni sé cómo pasaron las cosas para no hubiera acuerdo. Lo que sí puedo decir es que Sergio Ramos es un gran profesional, una buena persona y que, por supuesto, le tiene un gran cariño al Sevilla, y estoy seguro de que quería lo mejor para el Sevilla.

- Por último, ¿qué espera del Sevilla la próxima temporada?

- Espero simplemente que todo el que ponga la camiseta sepa no está en cualquier equipo, sino que está en un histórico, en un club muy grande, en un club con una gran afición y merece la pena defender esta camiseta. Yo la vestí muchos años y fue un orgullo. El sevillismo hay que sentirlo, hay que transmitirlo y la mejor forma de transmitirlo es dándolo todo en el campo. Yo espero que no se repita lo de las tres últimas temporadas y pueda ser una temporada más aliviada y, por qué no, cuando sea más aliviada pensar en otras cosas, no estar siempre con la soga en el cuello.