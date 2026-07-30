Luis de la Fuente recuerda el consejo de sus padres fallecidos que le han guiado toda su vida

El seleccionador español, quien este 2026 ha llevado a España a conquistar de nuevo el Mundial, 16 años después de haberlo hecho por primera vez, desvela en su autobigrafía 'La vida se entrena cada día' las lecciones que marcaron su infancia y explican por qué, antes que grandes futbolistas, siempre busca grandes personas para su Selección

Luis de la Fuente ha demostrado con sus éxitos como seleccionador español que no es sólo uno de esos entrenadores que construyen equipos. El de Haro, además, ha conseguido dejar una huella que trasciende el fútbol, formando parte de un reducido y selecto grupo de técnicos. Después de conquistar el Mundial de 2026 y completar una de las etapas más brillantes que se recuerdan al frente de la Selección Española, el riojano se ha convertido en uno de los personajes más admirados del deporte nacional... e internacional.

La explicación de su éxito, sin embargo, no está en una pizarra, una charla táctica o una sesión de entrenamiento. Y es que cuando nos referimos a Luis de la Fuente, estamos mirando en el lugar equivocado. La respuesta al éxito de hoy hay que buscarla en el trabajo del ayer. Remontarnos muchos años atrás, en una casa de Haro donde un padre marino y una madre incansable educaron al niño que un día acabaría conquistando el Mundo con España, en el Mundial de Estados Unidos, México o Canadá. Eso es, precisamente, lo que descubre el propio Luis de la Fuente en su biografía 'La vida se entrena cada día' (Ediciones B), un libro que deja en un segundo plano los títulos para abrir al público al Luis de la Fuente más desconocido. Al hombre que hay detrás del técnico, del seleccionador español.

La madre que sostuvo a la familia De la Fuente mientras su padre, marino mercante, pasaba once meses navegando

Antes de levantar la Copa del Mundo, Luis de la Fuente vivió una infancia marcada por las ausencias. El seleccionador recuerda en su libro que su padre era marino mercante y podía pasar hasta once meses al año embarcado. Aquella realidad convirtió a su madre, Berti, en el auténtico corazón de la familia De la Fuente.

Mientras sacaba adelante una tienda de moda, Berti educaba a sus hijos prácticamente sola y mantenía el orden en casa. Esa rutina, el seleccionador la recuerda hoy con admiración y agradecimiento. Por ello, su padre siempre tuvo claro cuál era la autoridad del hogar. "Mi padre nos decía: 'Haced lo que dice vuestra madre'", recuerda el seleccionador español en su biografía.

Décadas después, el hombre que dirige a los flamantes Campeones del Mundo sigue hablando de ella, de Berti, de su madre, como la persona que más influyó en su manera de entender la vida y el fútbol. Y es que Luis de la Fuente, antes de aprender a ganar, aprendió a respetar.

"Luis, tú a lo tuyo": la frase que todavía guía al seleccionador español

Con los años, hay frases que se olvidan, pero otras terminan convirtiéndose en un modelo de vida. En el caso de Luis de la Fuente fueron cuatro las palabras que escuchó cientos de veces en boca de su madre durante su infancia. Así resume el técnico de Haro uno de los grandes consejos que recibió de su madre y que, según reconoce, lleva "grabado a fuego". No dejarse distraer por el ruido, centrarse en el trabajo y no perder energía intentando convencer a todo el mundo. Una filosofía, un modelo de vida que hoy resulta fácil reconocer cada vez que el riojano comparece ante los medios o cuando debe tomar decisiones que generan debate ante la opinión pública.

Mientras el entorno discute, De la Fuente sigue haciendo exactamente lo que aprendió de niño: mirar hacia delante. "Aquí eres uno más": la lección que nunca le permitió a De la Fuente perder la humildad Si su madre le enseñó el valor del esfuerzo, su padre se encargó de recordarle algo que todavía hoy sigue definiéndole. Cuando ya había llegado a Primera División con el Athletic Club, don Alberto quiso evitar que el éxito cambiara a su hijo. "Luis, estás en tu pueblo, con tu gente; aquí eres uno más". No era solo un consejo; era una verdadera forma de entender la vida.

Ni entonces, ni ahora, que ha conquistado el Mundial con España, Luis de la Fuente ha permitido que los títulos alteren su manera de comportarse. Basta escuchar a quienes le conocen en Haro para comprobar que, cada vez que regresa, el técnico y exfutbolista de Athletic Club y Sevilla FC sigue siendo el mismo vecino de siempre. El mismo que saluda, conversa y pasea por sus calles sin necesidad de recordar a nadie todo lo que ha conseguido. Por eso, quizá, sus jugadores hablan constantemente del grupo, de la familia y del respeto que se respira dentro de la Selección Española. Ahí reside el éxito de los actuales campeones del mundo.

El motivo por el que Luis de la Fuente siempre busca buenas personas antes que grandes futbolistas

Quienes han trabajado con el seleccionador coinciden en una idea: el talento nunca ha sido suficiente para entrar en una convocatoria de España. Y su libro ayuda a entender el porqué. Las enseñanzas recibidas en casa hicieron que la educación, la humildad y el respeto se convirtieran en condiciones innegociables para el hoy seleccionador español, quien trata de trasnmitir esos valores entre el grupo que lidera.

No es casualidad que muchos internacionales expliquen que De la Fuente se interesa antes por la persona que por el futbolista, puesto que su liderazgo no nace únicamente del conocimiento del juego. Nace de unos valores que comenzaron a construirse mucho antes de que soñara con dirigir a la selección española. O que incluso se dedicara profesionalmente al fútbol, puesto que antes que técnico y seleccionador fue futbolista; una etapa en la que su infancia también le ayudó a superar muchos momentos que se viven en el deporte.

El autógrafo que nunca tuvo y la promesa que todavía sigue cumpliendo

Cuando era un niño, Luis de la Fuente acudió ilusionado a una concentración del Athletic Club. Ninguno de sus ídolos quiso detenerse para firmarle un autógrafo. El riojano lo recuerda en su libro, pues aquella decepción dio paso a una de las lecciones más importantes de su vida. "Si un día tienes la ocasión de que alguien te pida un autógrafo, no le decepciones", repite siempre que puede.

Hace apenas unos días, durante una de las visitas institucionales con la Copa del Mundo, el seleccionador volvió a demostrar que sigue fiel a aquel consejo. En medio de la euforia, Luis de la Fuente se detuvo para que varios niños pudieran sostener una réplica del trofeo. Mientras el protocolo invitaba a continuar, Luis de la Fuente solo pensó en la ilusión de quienes tenía delante. No fue un autógrafo, pero sí un gesto que esos niños nunca olvidarán.

Por todo esto, Luis de la Fuente ha conseguido algo mucho más difícil que ganar un Mundial. Ha logrado que millones de españoles admiren al seleccionador. 'La vida se entrena cada día', así lo dice su biografía.