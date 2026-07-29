Betis - Lyon, en directo: resultado el XXXIV Trofeo Ciudad de la Línea, cuarto partido de la pretemporada bética

Sigue minuto a minuto con ESTADIO Deportivo este nuevo encuentro amistoso del conjunto verdiblanco, que llega a tierras gaditanas con muchas bajas y que hasta la fecha suma dos triunfos y una derrota

A partir de las 20:00 horas, los pupilos de Manuel Pellegrini se enfrentan al Olympique de Lyon francés en la XXXIV edición del Trofeo Ciudad de La Línea , que después de cinco años de ausencia regresa con este clásico torneo estival en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Ya estamos aquí para contarte, en directo y minuto a minuto, todo lo que ocurra en el cuarto partido de la pretemporada del Real Betis .

Por su parte, el Olympique de Lyon regresa a un torneo que ya disputó en 1995, cuando fue doblegado por el FC Barcelona.

En 1974 también fue finalista, pero cayó frente al Hajduk Split croata; y lo mismo ocurrió la última vez que participó, en 1997 con derrota ante el Real Valladolid.

El primero fue en el verano de 1973 , cuando se impuso en la final al Os Belenenses portugués, en un cuadrángular con el Eintracht de Frankfurt alemán y el desaparecido CD Málaga.

El Real Betis disputará el Trofeo Ciudad de La Línea por cuarta vez y buscará levantar su segundo título .

Además de los cuatro lesionados, Álvaro Fidalgo apenas suma dos entrenamientos tras gozar de unos días más de vacaciones y siguen fuera otros mundialistas como el argentino Giovani Lo Celso y el colombiano Juan Camilo Cucho Hernández .

Tampoco están disponibles aún Ez Abde , en la recta final de la recuperación del esguince de rodilla que sufrió con Marruecos en el último amistoso previo al Mundial 2026; ni Isco Alarcón , que sigue un plan específico con su grave dolencia en el tobillo.

La luxación de hombro que sufrió Diego Conde fue la peor noticia del choque del pasado sábado en Granada. El portero se suma en la enfermería a Aitor Ruibal , operado del menisco a finales de la 25/26.

Siempre es buen momento para recordar la figura del campeón del mundo con Francia en 2018 y de la Copa del Rey 2022 como verdiblanco

Nabil Fekir, Paul Akoukou o Abner Vinicius son algunos de los futbolistas que han vestido las camisetas de Betis y Lyon.

El colegiado designado para dirigir este encuentro amistoso entre Real Betis y Olympique de Lyon es el sevillano Abraham Gutiérrez Perera , que tiene 33 años y que en esta 2026/2027 dirigirá por cuarta temporada consecutiva en Segunda Federación.

A falta de noticias en su eterna negociación con Vasco de Gama, con el 'Cucho' de vacaciones y sin que Manu Fajardo haya cerrado aún al ansiado '9', Pellegrini prefiere al colombiano antes que al joven Gonzalo Petit

En el centro del campo estarán Facundo Bernal y Marc Roca ; segunda línea para Pablo García, Pablo Fornals y Rodrigo Riquelme . En punta, nuevamente como 'falso 9', Nelson Deossa .

Pellegrini sale de inicio con Álvaro Valles ; el lateral derecho es para Héctor Bellerín , con Fran García en el izquierdo y con Marc Bartra formando pareja de centrales con Natan de Souza .

Un centro del campo con doble pivote para Tyler Morton y Tanner Tessman más Corentin Tolisso , que será el enganche entre los extremos Kaïl Boudache , Julien Duranville y Rémi Himbert . Ya veremos quién de los tres hace de '9'

Por su parte, en el Lyon, el entrenador Paulo Fonseca apuesta por Domink Greif en portería y por una defensa de cuatro (de derecha a izquierda) con Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Clinton Mata y Mohamed Ouédraogo .

Todos ellos lo verán desde la grada, junto a los lesionados Aitor Ruibal, Ez Abde e Isco Alarcón , más el ya reincorporado Álvaro Fidalgo . Al menos de momento, Diego Conde no se ha sumado al stage en Marbella tras lesionarse en Granada.

Al menos según consta en la convocatoria oficial del partido, Antony dos Santos no aparece en el banquillo de suplentes. Tampoco se encuentran convocados varios canteranos como Emmanuel N'Goran , Iván Corralejo o el joven meta Yan Zhuravskyi .

Parecía que este podría ser el día de los primeros minutos del brasileño en pretemporada, pero no será así.

El equipo francés ha llegado en la misma tarde de este miércoles, en un vuelo privado que ha aterrizado en Gibraltar

Un doblete del atacante canterano y un penalti fabricado y convertido por el colombiano, que jugó pese a que se negocia su salida con destino al Vasco da Gama, sentencian en la despedida de tierras alemanas; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Aunque Marc Bartra fue el encargado de recoger en Huelva el sexto Trofeo Colombino que conquista el Betis, en este segundo triunfo estival destacaron la movilidad del goleador, las ganas de mostrarse de los canteranos y el debut del portero, sólo dos días después de ser anunciado como el tercer fichaje verdiblanco para la 2026/2027. Así te lo contamos en ED .

Una acción a balón parado al poco de arrancar deparó el único tanto de un partido accidentado que terminó siendo bronco y en el que el primer tanto en contra supuso también el primer traspié de los heliopolitanos en lo que va de verano; así lo narramos minuto a minuto .

Te recordamos cómo puedes seguir en directo el Trofeo Ciudad de La Línea tanto por televisión como vía online.

Esto va a arrancar en breve, los protagonistas ya están preparados para saltar al césped

Han seguido entrando aficionados con el partido ya iniciado y se roza el lleno en La Línea

El Real Betis y el Olympique de Lyon alternan posesiones largas tocando por todo el campo, pero sin lograr pisar zona de peligro hasta el momento

Greif, a una mano, despejo a córner cuando el balón iba a toda velocidad en dirección a la escuadra . Primera ocasión de peligro del encuentro

Bellerín recogió en línea de fondo un centro pasado desde la izquierda del otro lateral, Fran García, y la pone en el vértice del área para el zapatazo del colombiano

Bota el córner Fornals y el capitán del Betis se eleva por encima de todos, pero su remate sale desviado sin que Riquelme pueda rescatarlo con un salto acrobático pegado al poste

La zaga del Lyon le frenó y desvió a saque de esquina, que se resolvió con despeje de los galos

Buena asociación por la izquierda entre Fran García, Facundo Bernal y Rodrigo Riquelme , quien intentaba internarse en el área.

Centro muy potente de Tolisso desde banda zurda y cabezazo de Himbert que se pierde a la izquierda de la portería de Álvaro Valles

Fran García -de nuevo muy activo- se montó en la moto y forzó otro córner que fue botado por Fornals y que encontró el cabezazo del charrúa, ligeramente alto

Muy clara la tuvo el Lyon: buen reverso de Tolisso para filtrar al área un pase que Boudache recogió para recortar en seco a Natan y soltar un zurdazo que se fue rozando el larguero

Rápida contra que lanza Riquelme para la carrera por la izquierda de Deossa, que la pone al corazón del área para que Pablo García la acomode para soltar un zurdazo que dio en la espalda de Kluivert y se fue a córner

El '5' verdiblanco gira el cuello con maestría y manda un cabezazo preciso que aloja el balón en la escuadra del palo largo de Greif

Fornals sacó en corto y se apoyó en Marc Roca antes de poner el balón al área aprovechando el desmarque al primer palo de Bartra

La defensa del Betis saca varios rechaces del Lyon, que se ha hecho con la pelota después de la pausa de hidratación e intenta buscar un juego más directo

Había sido una dura falta de Tolisso sobre Bartra, que se queda sobre el verde doliéndose

Para el árbitro una peligrosa contra de Pablo García, a quien acompañaban Riquelme y Deossa en un 2 contra 3

Ahora, por una falta de Marc Roca sobre Rémi Himbert, que también se retuerce sobre el césped

Corrió en un desmarque entre líneas, luchó solo contra tres zagueros y fue capaz de rascar un córner

El colombiano peinó para cruzar el balón, que dio en el poste y entró poniendo el 2-0

Ahora, Fornals colgó el balón al área desde la derecha y la puso al primer palo, donde una serie de bloqueos habían liberado a Deossa

Bartra fue el cuarto en sumarse a la lista y Deossa, '9' de circunstancias, empata con Pablo García en el 'Pichichi' estival

El Betis se va al descanso con una ventaja de dos goles gracias a dos remates a las salidas de sendos saques de esquina

Especialmente activo se ha mostrado nuevamente el rapidísimo Fran García. Estuvo en casi todas las acciones de peligro del Betis en los primeros 45 minutos

La primera mitad dejó buenas sensaciones en un Betis muy bien ordenado en una defensa sin balón con dos líneas de cuatro y con una presión selectiva que causó problemas en la salida jugada del Lyon. Con el balón, destaca Fornals como maestro de ceremonias y unos laterales muy profundos.

En el 44' cabeceó un córner de Fornals para poner el 2-0 en un partido que el Betis dominaba con otro cabezazo a balón parado, de Marc Bartra en el 24' tras otro preciso servicio del '8'. Antes, ya había colgado sendos envíos rematados también por el central catalán y por Facundo Bernal, que salieron desviados muy ligeramente.

Van estirando los minutos de juego tanto Betis como Lyon, que se esperan para hacer cambios a pesar de que los suplentes han calentado durante el descanso

Aparentemente, se levanta para seguir, pero no sin pedir explicaciones al árbitro de por qué no ha amonestado al jugador del Lyon

Ni uno despeja ni el otro atrapa, pero la pelota le rebota a Boudache y se pierde por línea de fondo. Se libra el Betis

Indecisión entre Fran García, que cerraba un envío largo del Lyon, y Álvaro Valles, que salía con timidez a un balón botando en el área.

La defensa parecía sencila para el Lyon cuando irrumpió el madrileño para llevarse la pelota y soltar un zurdazo que se fue alto por poco.

Deossa, muy participativo, rompe por la derecha pero pone un centro raso que se queda muy atrás para el remate de Riquelme

Rapídisima contra que lanza Riquelme desde la izquierda, abre a la derecha para el centro de Fornals. Sale defectuoso, pero Greif no acierta a blocar tras bote y Pablo García está atento para remachar a gol, anotando su tercera diana en esta pretemporada

El Real Betis y el Olympique de Lyon se vuelven a ver las caras en la noche de este miércoles, sólo ocho meses después de su último enfrentamiento. El pasado 28 de noviembre jugaron en La Cartuja de Sevilla un choque correspondiente a la jornada 5 de la Fase de Grupos de la UEFA Europa League en el que los verdiblancos vencieron por 2-0 con tantos de Antony dos Santos y Ez Abde. En esta ocasión, el choque hispano-galo se traslada al Trofeo Ciudad de La Línea que acoge cada verano esta fronteriza localidad gaditana.

Cuarto amistoso de pretemporada para el Real Betis

La XXXIV edición del Trofeo Ciudad de La Línea regresa después de cinco años de ausencia en el calendario estival para deparar este encuentro que arrancará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción y que ha despertado una gran expectación en la zona.

"Betis y Olympique de Lyon devuelven el brillo europeo al trofeo", destaca el titular de previa de Europa Sur. Este periódico del campo de Gibraltar resalta que la idea de recuperar este torneo -llegó a ser muy popular unas décadas atrás- ha sido de Football Impact, la empresa del presidente de la Real Balompédica Linense, Andrés Roldán.

Para el Betis, se trata del cuarto amistoso de una pretemporada que arrancó con un triunfo por 0-3 ante el modesto Sf Lotte, de la cuarta categoría del fútbol alemán; continuó con un exiguo 0-1 ante el RC Recreativo de Huelva, en otro clásico veraniego como el Trofeo Colombino; y siguió el pasado sábado con una derrota por 1-0 ante el Granada CF en el Trofeo Ciudad de Granada.

Tras este duelo contra el Olympique de Lyon, el equipo de Manuel Pellegrini seguirá ejercitándose en su segunda concentración, en Marbella (Málaga), y el próximo sábado volverá a La Línea para enfrentarse a la UD Almería. El Arsenal FC, el 5-A en Dublín, y el AFC Bournemouth, 8-A en La Cartuja, serán los dos últimos rivales veraniegos del Betis 26/27.

Bajas importantes en el Real Betis

La luxación de hombro que sufrió Diego Conde fue la peor noticia del choque del pasado sábado en Granada. El portero se suma en la enfermería a Aitor Ruibal, operado del menisco a finales de la 25/26; a Ez Abde, en la recta final de la recuperación del esguince de rodilla que sufrió con Marruecos en el último amistoso previo al Mundial 2026; y a Isco Alarcón, que sigue un plan específico con su grave dolencia en el tobillo.

Además, el internacional mexicano Álvaro Fidalgo apenas suma dos entrenamientos después de gozar de unos días más de vacaciones y siguen de merecido descanso otros mundialistas como el argentino Giovani Lo Celso y el colombiano Cucho Hernández.