Sf Lotte - Real Betis, en directo el partido amistoso de hoy en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del test inaugural de la pretemporada de los verdiblancos, que pondrá fin al primero de los tres 'stages' de concentración en tierras alemanas y que servirá para comprobar cómo volvieron de vacaciones los de Pellegrini

El duelo comienza a las 15:30 horas y los jugadores del club bético no estarán solos ya que hay aficionados verdiblancos en el Stadion Lotter Kreuz que acoge este encuentro en el que el Real Betis no tendría que tener problemas para imponerse a un rival que milita en la Regionalliga West.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Sportfreunde Lotte y el Real Betis el cual es el primer amistoso del equipo verdiblanco en este temporada.

Debido a la baja del técnico chileno, Rubén Cousillas , quien es el ayudante principal de Manuel Pellegrini , ejercerá en esta ocasión como el primer entrenador.

Los jugadores del Real Betis ya se encuentran en el Stadion Lotter Kreuz en donde se enfrenta, en menos de una hora, al modesto Sportfreunde Lotte . Un encuentro en el que no va a estar Manuel Pellegrini que tuvo que regresar a España este pasado viernes por un problema personal.

El Real Betis inaugura este sábado su carrusel de partidos amistosos de pretemporada con un duelo ante el Sportfreunde Lotte, un modesto equipo de la cuarta división alemana, la Regionalliga West, que testará el estado de forma con el que han vuelto de vacaciones los pupilos de Manuel Pellegrini tras diez días de estancia en la cercana localidad de Harsewinkel. Tras la cita en el FRIMO Stadion, antes conocido como Stadion am Lotter Kreuz, SolarTechnics-Arena, connectM-Arena y Sportpark am Lotter Kreuz, la expedición heliopolitana volverá a Sevilla y descansará el domingo para retomar el trabajo el lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Con el Trofeo Colombino del próximo miércoles como siguiente prueba, el flamante conjunto de Champions League continuará con su puesta a punto, que le llevará más tarde a diferentes emplazamientos andaluces, además de a Irlanda y Marbella, con la mente puesta en el estreno liguero, que será en la segunda jornada (se aplaza la primera por la presencia de, al menos, un mundialista en la final del magno torneo de Estados Unidos, Canadá y México, en este caso el albiceleste Giovani Lo Celso) ante la Real Sociedad el próximo viernes 21 de agosto en el Estadio de La Cartuja a partir de las 21:00 horas.

Será una buena oportunidad de ver el estreno como verdiblancos de las dos caras nuevas hasta la fecha, el mediocentro defensivo uruguayo Facundo Bernal y el lateral izquierdo ex madridista Fran García. De todas maneras, faltarán hombres como el propio Lo Celso, el lesionado Ez Abde, un Isco Alarcón que volvió al jueves a Sevilla por motivos de índole familiar y Antony Matheus dos Santos, con el grupo pero lejos de su mejor estado de forma al incorporarse más tarde al trabajo, si bien el paulista ya toca balón y parece haber dejado atrás satisfactoriamente la pubalgia que le afectó en la segunda mitad del campeonato pasado.

Con mucha presencia canterana

Muy posiblemente tampoco juegue Nelson Deossa, a la espera del permiso del club para viajar a Brasil para formalizar los últimos trámites antes de fichar por el Vasco da Gama, con el que el Real Betis lleva un par de días cruzando documentos y garantías de pago. De momento, a la espera de que estén todos y lleguen las siguientes incorporaciones, empezando por el guardameta cedido por el Villarreal CF Diego Conde para sustituir a Pau López, el 'Ingeniero' utilizará a la pléyade de canteranos que ha viajado a tierras teutonas: Guilherme Fernandes, Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran, Carlos de Roa, Gnangoro Bouare, Iván Corralejo, Rica Fúnez, Borja Alonso, Kwame Sosu, Rodrigo Marina y los ya afianzados Ángel Ortiz y Pablo García.