El Betis causa furor en Huelva: se rozará el lleno en el Trofeo Colombino

Más de 15.000 entradas vendidas a cinco días de la gran cita, lo que hace augurar a los organizadores que podría colgarse el cartel de 'no hay billetes', con lo que la inyección económica será muy importante

El RC Recreativo de Huelva ha informado este viernes de que se han superado las 15.000 entradas vendidas para el LVII Trofeo Colombino, que se disputará a partido único el próximo miércoles 22 de julio a partir de las 20:30 horas ante el Real Betis. El regreso una década después del equipo verdiblanco, flamante clasificado para la Champions League, supone un aliciente importante para el público del Decano, que se está volcando, incluso, con el hándicap de que los abonados no hayan podido conservar su asiento para esta cita amistosa. Tanto es así que se vislumbra un lleno en el Nuevo Colombino, con capacidad oficial para 21.670 espectadores, pues quedan cinco días para la cita.

Supondrá una gran taquilla y, por ende, un impulso económico para el club blanquiazul, cuyo primer equipo compartirá el Grupo IV de Segunda RFEF con los dos filiales hispalenses (los descendidos de Primera RFEF Sevilla Atlético y Betis Deportivo), así como con sus vecinos Atlético Central (recién ascendido) y Atlético Antoniano. Y es que la expectación no se ha registrado únicamente en Huelva, sino también en La Cartuja, donde las mil localidades cedidas por el Recre a su rival para la venta particular a 15 euros, con 200 reservadas para las peñas, han tenido una alta demanda. La presencia de muchos béticos en las playas onubenses también aportará el último tirón.

"Es ilusionante para nosotros y supondrá una inyección importante"

"En las planificaciones de pretemporada, muchas veces el aspecto deportivo no va acompañado del aspecto económico. Cuando nos sentamos, no solamente entramos el entrenador y yo, sino también marketing, prensa y el área económica. Como objetivo del club, enfrentarnos al Betis es ilusionante para nosotros, y no dejamos de reconocer que es una inyección económica importante. El partido nos viene un poco pronto y, por eso, hemos empezado la pretemporada antes. Se va a alargar ocho semanas y hemos barajado intentar no jugar los fines de semana, que los vamos a dejar de descanso", afirmaba el director deportivo de los albiazules, Luci Martín.

"Dentro de la experiencia que tenemos en pretemporadas largas, también nos viene bien, porque estamos incorporando muchos chicos nuevos y podemos tener tranquilidad en la elaboración de la plantilla. Sabemos que no estamos al cien por cien, que no estamos todos y que faltan algunas posiciones. Incluso, Jesús Galván tiene que hacer malabarismos, pero es su trabajo. Para Huelva y para el Recre es un acontecimiento muy importante que un club como el Betis venga al Trofeo. Tengo la experiencia de Colombinos con el Sevilla y con el Betis. Como jugador y como entrenador es ilusionante, y creo que la afición está respondiendo. Nuestro principal objetivo es competir lo máximo posible y tener cuidado, sobre todo, con las lesiones, porque no son muchos días los que llevamos entrenando", zanjaba el lepero.

Cinco Carabelas de Plata en las vitrinas heliopolitanas

La de 2026 será la vigésima participación del Real Betis en el Trofeo Colombino, disputando su última edición en 2016. Un año antes, los verdiblancos ganaron su última Carabela de Plata tras imponerse por 2-1, precisamente, al Recreativo de Huelva. Además, el cuadro heliopolitano ha ganado otros cuatro títulos: en 1968 (llevándose la cuarta edición ante el anfitrión por 3-1), en 1983 (ganando 5-2 al Club América mexicano), en 1995 (imponiéndose en un triangular a Recre y el extinto CP Mérida) y en 2009 (en otro 3x1 ante Real Zaragoza y los onubenses). Fue segundo en 1994 y 2000; tercero en los años 1974, 1979, 1984, 1989, 1998 y 2016; así como cuarto en 1971, 1976, 1987, 1990, 1996 y 2004.