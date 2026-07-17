Lainez sigue culpando a Setién, pero tropezaría con la misma piedra: "No cambiaría lo que viví"

El extremo de los Tigres de la UANL rememora su fallido salto a Europa y su paso sin pena ni gloria por Heliópolis, señalando al técnico santanderino y haciendo la justa autocrítica: "Son cosas que que con el ímpetu de de la juventud no analizas, pues te crees que puedes con todo"

"Nunca hablé con el entrenador. Osea, el entrenador nunca me llamó a mí". Diego Lainez sigue señalando a Quique Setién a la hora de analizar su fallido salto a Europa. Lo hizo recientemente en el podcast 'Alonso, me dicen Loncho', donde recordó su fichaje por el Real Betis en el mercado invernal de la temporada 18/19. El caso es que ni con el santanderino, ni con Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ni con Manuel Pellegrini logró el extremo zurdo la continuidad deseada, por lo que, tras una cesión poco productiva al Sporting de Braga, volvería en enero de 2023 a México, primero a préstamo y luego comprado por los Tigres de la UANL.

"Quique Setién quería otros jugadores, obviamente. Porque yo jugué cuando llegué, pero llegó Jesé Rodríguez, el que jugó en el Real Madrid, y jugó todo Jesé, pese a que yo estaba jugando muy bien. Son cosas que con el ímpetu de la juventud no analizas; crees que puedes con todo", añadía el de Villahermosa, que zanjó su etapa como futbolista verdiblanco con cuatro goles y seis asistencias en 72 partidos oficiales, con unos 2.652 minutos disputados. Ni la presencia en la plantilla de un ídolo de su infancia, su compatriota Andrés Guardado, con sus muchos consejos, fue suficiente para que triunfara como bético.

"Cuando vino el presidente (se refiere a Lorenzo Serra Ferrer, entonces vicepresidente deportivo), yo estaba negociando con el Ajax un miércoles; vino el presidente del Betis el jueves y se puso de acuerdo con América. Yo digo que sí, pues porque yo que sé, era mi sueño y, al final, yo no hablé ni con el entrenador ni con nadie más que con el presidente. Le estoy muy agradecido, porque vio cualidades en mí, obviamente, pero yo desde lejos, no sabía... no tenía esta experiencia que hoy en día puedo tener para saber por qué el entrenador nunca me habló, que él tenía su gente y que no estaba en sus planes prácticamente", sentencia Lainez.

Pese a todo, no se arrepiente de la experiencia

"Tenía 18 años, pero no cambiaría lo que viví, porque fui muy feliz, me sirvieron muchas cosas y aprendí muchísimo. Pero, si tú lo ves ya hoy en día muy de lejos y analizas todo, pues sí, yo creo que lo más lo más lógico habría sido el Ajax, que es un proceso más natural, que te sigues formando. Ahí sí yo creo... No sé si pudo haber sido diferente o no, porque es injusto, cuando pasan las cosas, decir que otra habría sido mejor, pero, si te pones a analizar desde otro punto, creo que el Ajax habría sido también muy buena elección", concluía al respecto el atacante su intervención.