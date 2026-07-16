Olivier Létang, presidente del Lille, prolonga un poco más el 'sufrimiento' por Nianzou: "Seguimos hablando"

El central sigue en tierras francesas a la espera de que se aclare su situación, una vez pasado satisfactoriamente el reconocimiento médico; 'Les Dogues' aprietan para una cesión, mientras que en Nervión, aparte del considerable ahorro de su último año de ficha, pelean por alguna compensación dentro de un traspaso

El ansiado adiós de Tanguy Nianzou al Sevilla FC todavía no es oficial. El central pasó reconocimiento médico de forma satisfactoria hace unos días, solventando el trámite más temido en Nervión visto su ingente historial de lesiones, aunque el Lille no termina de cerrar su contratación. El propio director deportivo blanquirrojo, José Ignacio Navarro, advertía del necesario compás de espera, también para saber con qué fórmula se dibujará la salida del fichaje más ruinoso de Monchi, pues 'Les Dogues' abogan por la cesión, compartiendo su altísima ficha (de ocho millones de euros brutos), mientras que en la capital andaluza querrían su rescisión o el traspaso.

Quedan 3,2 millones por amortizar que, de puertas para adentro, se dan por perdidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se conformarían con el ahorro de la mayor parte de sus emolumentos del último de contrato del parisino, aunque el riesgo es indiscutible y en el Stade Pierre-Mauroy se lo siguen pensando. La apuesta, con el visto bueno del nuevo entrenador, Davide Ancelotti, debería ser con la menor inversión posible, razón por la que respuesta definitiva no se ha producido, aunque las partes convinieron que llegará seguramente a lo largo del próximo fin de semana para que todos sepan a qué atenerse.

Patada hacia adelante de Olivier Létang: "No puedo decir nada más"

Precisamente durante la puesta de largo ante los medios de comunicación del hijo de Carletto como nuevo técnico del LOSC, su presidente fue cuestionado acerca del zaguero franco-marfileño, rebautizado en su país natal con su segundo apellido, como era conocido en la cantera del PSG. Así las cosas, todavía no hay 'fumata blanquirroja' por Tanguy Kouassi: "Seguimos hablando. Estamos en conversaciones sobre varias cosas, pero no puedo decir nada más". Entre esas varias cosas estaría, como ya se ha explicado, la fórmula de la operación, directamente relacionada con el coste de la misma.

Un fiasco sólo al nivel de Rony Lopes

El Sevilla FC pagaba 16 millones de euros al Bayern de Múnich por Tanguy Nianzou en el verano de 2022. Los alemanes, una muestra de las expectativas que rodeaban al jugador, se reservaron el 22% de los derechos y una opción de recompra de 55 millones, además de incluir cuatro millones en variables de rendimiento que no se han cumplido en su mayoría, puesto que en estos cuatro años solamente ha disputado 62 partidos oficiales como blanquirrojo (poco más de 4.000 minutos), estando más encuentros indisponible que disponible. Un fiasco sólo comparable con el de Rony Lopes, que costó 25 millones tres cursos antes y que dejó 0 euros en las arcas nervionenses, encontrándose actualmente sin equipo a los 30 años.