Nianzou supera el examen médico con el Lille: alivio cercano en el Sevilla

El central había alcanzado un principio de acuerdo con el conjunto francés que estaba a expensas de unas exhaustivas pruebas, dado su historial de lesiones, pero los médicos del club galo ya han dado su visto bueno

La noticia que parecía una quimera está muy cerca de producirse. El adiós de Tanguy Nianzou debe cerrarse esta misma semana, para alivio de un Sevilla FC que ha decidido coger el toro por los cuernos este verano con sus descartes. Así, antes del primer día de trabajo ya se realizaron gestiones para evitar la presencia junto al resto del grupo de Rafa Mir, en cuya salida se trabaja con la dificultad añadida de su condena de ocho años y pedio de prisión. El murciano, mientras tanto, sigue ejercitándose al margen junto a Gattoni, Fábio Carodso y Joan Jordán, que se plantea denunciar al club de Nervión ante la AFE. Pero en el caso del central francés, ni siquiera ha regresado de sus vacaciones.

En el Sánchez-Pizjuán optaron por darle un permiso especial para que se quedase en su país, con el objetivo de buscar un nuevo equipo. Y la estrategia está a punto de dar sus frutos, después de que días atrás ya se informase de que tenía un principio acuerdo cerrado con el Lille. El mismo, no obstante, estaba a expensas de un exhaustivo reconocimiento médico, pues en el conjunto galo recelaban de su historial de lesiones. Pero según apunta ABC de Sevilla, el zaguero parisino ha superado de forma satisfactorias dichas pruebas y solo falta pulir los últimos detalles para que la operación llegue a buen puerta y su marcha sea oficial.

Una de las operaciones más ruinosas del Sevilla FC

Regresará de ese modo Nianzou a una Ligue 1 donde apenas ha jugado seis partidos con el PSG, pues se marchó muy joven, con apenas 18 años, al Bayern Múnich. Ese currículum parecía avalarle cuando Monchi lo firmó en el verano de 2022. Pero estas cuatro últimas temporadas han demostrado que se trata, sin lugar a dudas, de unas de las operaciones más ruinosas de la historia de la entidad sevillista.

Valga como ejemplo que entre su sueldo (8 millones) y la amortización pendiente de su fichaje, el defensor galo supone una rémora de 12 millones de euros brutos anuales que tienen constreñido el estrecho límite salarial de la plantilla. En cambio, entre los tres fichajes realizados hasta la fecha (Guridi, Juan Iglesias y Sangante), más el regreso de Vlachodimos, solo suman 7 millones. Un dato que muestra a las claras la pesada losa que supone la continuidad de Nianzou, por no citar su largo historial de lesiones o los recurrentes fallos y penaltis cometidos cuando ha tenido la oportunidad.

Con solo un año más de contrato, Nianzou ha cambiado de actitud

Pero algo ha cambiado para que el ex internacional galo sub 21, ahora sí, haya aceptado buscar una salida. Principalmente, que solo tiene un año más de contrato, hasta junio de 2027. El pasado verano se le pidió que rebajase su ficha a cambio de prorrogar dicho vínculo, como hizo Marcao, que ahora acaba en 2028. Pero Nianzou se negó y puede que ese rechazo a ayudar al club con las inscripciones fuese a la postre una buena noticia.

Los números de Nianzou en el Sevilla FC y la fórmula de su salida

A sus 24 años, y después de haber jugado solo 62 partidos como sevillista en cuatro años (12 de ellos la última temporada), el parisino no se ha aferrado esta vez a lo firmado, para llevarse hasta el último céntimo, y en su lugar llegará a un acuerdo amistoso para no correr el riesgo de llevarse un curso entero sin pisar el césped. No en vano, dicha situación habría dificultado la opción de recalar en cualquier otro equipo de cierto nivel dentro de un año, algo que ha visto posible hacer aún en Francia.

Pero, obviamente, Nianzou tampoco hará las maletas perdonándolo todo. Nadie espera ingresar cantidad alguna por un traspaso y toca negociar una rescisión en la que, como es lógico, una parte buscará llevarse la máxima tajada posible y la otra pagar cuanto menos mejor. Aunque realmente casi que da igual la fórmula. Lo que todos desean en Nervión es desprenderse un futbolista que no entraba en los planes de Luis García Plaza y cuya salida puede significar un importante alivio a nivel económico.