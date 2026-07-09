Nianzou y Lille negocian con el Sevilla a la espera de acontecimientos

El club de Nervión no cuenta con el central al que le ha dado libertad de movimientos para que encuentre nuevo equipo para que continúe su carrera deportiva. El defensa está en negociaciones avanzadas con el Lille de Francia, el cual está sometiendo a Nianzou a una revisión médica en profundidad

Tanguy Nianzou apunta a salir durante este mercado de fichajes de verano del Sevilla FC ya que el club de Nervión no cuenta con él, siendo por ello por lo que el central tiene libertad para buscarse equipo de cara a la próxima temporada. Nianzou no se ha incorporado para realizar la pretemporada del Sevilla FC porque se encuentra en Francia buscando un equipo en el que seguir su carrera deportiva. Todo apunta a que es el Lille quien más interesado está en hacerse con los servicios futbolísticos del central, habiendo incluso negociaciones bastante avanzadas.

El Lille, interesado en Nianzou, central del Sevilla FC

Nianzou es un jugador que no entra en los planes del Sevilla FC y que el club desea darle salida, principalmente, por dos motivos. El primero es por sus continuos problemas físicos que no le han dejado tener continuidad para jugar y el segundo es su elevado sueldo, que no permitía al Sevilla FC tener margen apenas en el límite salarial que marca LaLiga.

Es por ello que el Sevilla FC le dio a Nianzou total libertad para encontrar nuevo equipo y el francés se ha centrado en su país natal en donde aún tiene buen cartel. El Lille es el que se encuentra en negociaciones avanzadas con el propio Nianzou, según indica ABC Sevilla, pero la operación está pendiente de que el central supere una revisión médica en profundidad.

Los problemas físicos que ha padecido Tanguy Nianzou en las últimas temporadas han sido numerosos y el Lille quiere tomar todas las precauciones posibles antes de dar luz verde a un fichaje que contiene sus riesgos.

El Sevilla FC, a la espera de las negociaciones entre el Lille y Tanguy Nianzou

El Sevilla FC, de momento, se mantiene al margen de lo que suceda entre el Lille y Tanguy Nianzou aunque el deseo del club de Nervión es que las conversaciones llegue a buen puerto.

El Sevilla FC no espera sacar dinero alguno por un futbolista con el que no cuenta y que además acaba contrato el 30 de junio de 2027. Es decir en menos de un año. El Sevilla FC lo que quiere es que el francés se vaya y que así ya no tenga que pagar su sueldo, uno de los más elevados de la plantilla blanquirroja.

Tanguy Nianzou es uno de los peores fichajes de la historia del Sevilla FC ya que el central nunca ha justificado los 16 millones de euros que costó en el verano de 2022. Entre lesiones, falta de continuidad y ausencia de nivel de juego, Nianzou sólo ha disputado 62 partidos y 4.037 minutos en cuatro temporadas. Un rendimiento insuficiente que ha hecho que el Sevilla FC haya tirado la toalla con Nianzou.