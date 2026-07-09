El Sevilla ata a una joven perla africana: Emmanuel Abrokwa firma hasta 2029

El extremo, internacional sub 19 por su país, se incorporará al Juvenil A nervionense y se convertirá en el primer jugador de Ghana en enfundarse la camiseta blanquirroja

La delicada situación económica del Sevilla FC obliga más que nunca a mirar a una cantera que ya fue pieza básica el pasado curso en la consecución de la permanencia del primer equipo, gracias a la irrupción de jugadores como Oso o Castrín, y que puede ser también tabla de salvación económica con otros como Kike Salas, Juanlu o Carmona. Para ello, se rastrea el mercado en busca de perlas tanto nacionales como internacionales que acaben su formación en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios y puedan dejar en el futuro réditos tantos deportivos como financieros.

Fichajes sevillistas para la cantera

Así, a falta de conformación oficial, el club de Nervión ya ha atado los dos primeros refuerzos para el filial de cara a la 26/27. Se trata de Victor Chumachenko Korablov, mediocentro ucraniano de 21 años del Gimnástic Manresa, y ​Marc Scuri, extremo diestro de 20 años del Mollerusa. Ambos procedentes, por tanto, del fútbol base catalán, donde los ojeadores sevillistas ya cazaron el pasado verano, sin ir más lejos, a Eric Alcaide, recientemente renovado hasta 2028.

De manera paralela, además, es Sevilla FC sigue captando otros jóvenes talentos para sus escalafones inferiores lejos de la capital hispalense. Así, también de tierras catalanas ha arribado Max Espanyol, delantero nacido en 2010 que viene de firmar 15 goles en 28 partidos con la camiseta del Espanyol, lo que le ha coronado como máximo goleador de la División de Honor Cadete en Cataluña. Junto a él, también se han dado por hechas incorporaciones como la de Demba Dansoko, un espigado central hispano-maliense de solo 15 años que sobresale por su imponente físico y ha destacado en el Huesca, o el prometedor delantero juvenil asturiano Daniel Arganza, del TSK Roces, así como el ex bético Santi Negrón, que llega para reforzar el lateral derecho "en la etapa juvenil".

Acuerdo firmado con el Adabraka Elders por Emmanuel Abrokwa

A ellos se sumará también el talentoso extremo de 18 años Emmanuel Abrokwa, que se convertirá en el primer jugador de Ghana en firmar por el conjunto de Nervión, como adelanta el periodista Fabrizio Romano. Lo hará, además, directamente desde su país, donde comenzó a jugar en el Peace Boys, pasando luego por el Adabraka Elders. Sus actuaciones en este último equipo, de hecho, son las que han llamado la atención de varios ojeadores europeos, incluido del Sevilla FC, que lo invitó el pasado mes de marzo a un periodo de prueba que convenció a los técnicos, como informó Talento Base.

Estuvo a prueba y convenció: se sumará al Juvenil A

Anteriormente, a finales de 2025, también participó en unas sesiones de captación en el Huesca. Pero hace semanas que el club blanquirrojo dejó encarrilado el fichaje del internacional sub 19 ghanés, que firmará por tres temporadas, hasta 2029. Aún falta la oficialidad, pero el acuerdo de traspaso está ya cerrado, así como los términos del contrato con el jugador, representado por Daniel Boifio Junior y Jorge Garcia, de SBE Management.

Abrokwa incluso ha estampado ya su firma, si bien está pendiente del visado de su país para poder viajar a la capital hispalense. Para ello ya ha cumplimentado diferentes trámites alternativos, pero se desconocen los plazos exactos de su incorporación, en principio para competir con el Juvenil A de División de Honor.