El Sevilla no solo blinda su cantera, también la refuerza con el fichaje de un joven talento del norte

El club de Nervión viene firmando en los últimos meses importantes renovaciones como las de Miguel Sierra, Ibra Sow o Edu Altozano. Ahora ha cerrado también la incorporación del joven delantero asturiano Daniel Arganza, que cumple su segundo año juvenil

La grave crisis deportiva, económica e institucional por la que atraviesa el Sevilla FC prácticamente le obliga a retomar una política de apuesta firme por la cantera. Hubo una etapa años atrás en las que era difícil ver en el equipo nervionese a jugadores formados en la carretera de Utrera, más allá del incombustible Jesús Navas. Pero la imposibilidad de realizar inversiones para reforzarse y la necesidad de generar plusvalías conduce inevitablemente a redoblar los esfuerzos para promocionar a jóvenes talentos que puedan dar réditos deportivos y financieros.

Dentro de esa estrategia, el club de Nervión viene blindando en los últimos meses a varios talentos de sus escalafones inferiores, siendo uno de los últimos Miguel Sierra, que ha firmado hasta 2029. Pero al mismo tiempo no se olvida de llevar a cabo un trabajo de captación para reclutar a nuevas promesas. Así, ya ha concretado el fichaje para la próxima temporada del atacante juvenil Daniel Arganza, de 18 años, que milita en el Club Deportivo TSK Roces de Gijón.

Vuelve de este modo el Sevilla FC a pescar en Asturias después de la buena experiencia con el citado Miguel Sierra, que llegó en el verano de 2024 procedente del Real Avilés a cambio de unos 100.00 euros. En el caso de Arganza, en cambio, no se tiene constancia de que su llegada vaya a suponer un desembolso económico.

Los planes del Sevilla FC con Daniel Arganza

Según la web juvenildivisióndehonor, especializada en dicha categoría, todo está acordado para que el prometedor delantero asturiano, juvenil de segundo año, recale en la disciplina nervionense el próximo verano con la intención de seguir creciendo en el Juvenil A y acercar su salto al Sevilla Atlético, que la próxima campaña militará en Segunda RFEF, pudiendo ser matemático su descenso este mismo fin de semana.

Sus números en División de Honor Juvenil con el TSK Roces

Formado en el CD Covadonga, Arganza cumple su primera campaña en el TSK Roces, lo que le está permitiendo competir en la máxima categoría juvenil contra las mejores canteras del norte del país. Hasta la fecha suma 6 goles en 29 partidos. Pero más allá de sus números, en el organigrama técnico de la cantera sevillista, donde llevan tiempo vigilando dicha zona, consideran que tiene una gran proyección por delante, de ahí que hayan decidido lanzarse a por él.

Con esa incorporación, el Sevilla FC da un nuevo paso en una política que también ha fructificado en las renovaciones de otros prometedores canteranos como Ibra Sow, renovado también hasta 2029 días atrás; Edu Altozano, una de las sorpresas de la pasada pretemporada a las ordenes de Matías Almeyda, que igualmente tiene tres años más de contrato; o el central Robert Jalade, internacional sub 20 por Rumanía, que en su caso estampó su firma hasta 2028.

Pendientes de Castrín y Oso, renovaciones prioriotarias

No hay que olvidarse además, por supuesto, de aquellos que ya han derribado la puerta del primer equipo. Es el caso de Andrés Castrín, que acaba su vinculación en 2027 pero estaría muy cerca de alcanzar un acuerdo para ampliarla hasta 2030, o Joaquín Martínez 'Oso', cuya continuidad es una de las grandes prioridades tras su espectacular irrupción en la elite, pues además entrará en julio también en su último año de contrato.

Como ya avanzó ESTADIO Deportivo, los agentes del lateral izquierdo se encuentran a la espera de recibir una oferta concreta por parte del Sevilla FC, al tiempo que ya están al acecho un importante club español y otro extranjero. La tranquilidad es que su cláusula de rescisión ya se ha elevado a 20 millones de euros tras disputar con los 'mayores' el número de partidos fijado para ello.

El once ante el Atlético de Madrid, toda una señal

En el caso de Castrín y Oso, ambos fueron fichajes que llegaron a la carretera de Utrera directamente para el filial, procedentes del Lugo y el Málaga, respectivamente. Ambos formaron la pasada jornada parte del once sevillista ante el Atlético de Madrid, en el que además estaban presentes Kike Salas, Juanlu, Isaac Romero y Manu Bueno, todos ellos canteranos ya asentados en la primera plantilla, al igual que Carmona, que se encontraba sancionado.

Nico Guillén, la joya de una corona con más perlas

Pero, sin duda, la joya de la corona es Nico Guillén, incluido por The Guardian entre los 60 mejores jugadores del mundo de la lista 'New Generation'. El internacional sub 19, de hecho, ya está llamando con fuerza a la puerta del primer equipo, si bien Luis García Plaza ha asegurado que "hay que esperar a los momentos correctos" y la actuación situación clasificatoria es "muy complicada". Pese a ello, dejó claro que no debe tardar en dar el salto. "Claro que me gusta. Es un jugador con un futuro muy bonito y espero que sea aquí en Sevilla", apuntó.

Junto al centrocampista onubense, también se espera que no tarde en asomarse a la primera plantilla el delantero internacional sub 18 Manuel Ángel Castillo, de solo 17 años. Y por detrás vienen apretando otros habituales en las categorías inferiores de la selección española como Bruno Luque (sub 16) o Mario Díaz (sub 17). Pero no solo se trata de reclutar y formar a estos jóvenes talentos, sino también de saberlos blindar para evitar fugas como la de Alexis Ciria al Real Madrid, que aún puede dejar un importante pellico económico.