Otra renovación oportuna y estratégica en la cantera: Miguel Sierra, atado ya hasta 2029

Tras asegurarse la continuidad del otro baluarte de los escalafones inferiores nervionense, Nico Guillén, también por cuatro años más, los rectores blanquirrojos retienen al talentoso atacante que debutó con los mayores

Este jueves se ha sellado la continuidad de Miguel Sierra en el Sevilla FC, que realiza otra renovación tan oportuna como estratégica hasta el 30 de junio de 2029. Si a finales de enero pasado, justo el día en que cumplía la mayoría de edad, se ató a la otra 'perla' indiscutible de la cantera nervionense, Nico Guillén, ahora ha sido el turno del atacante granadino, que aterrizó en el verano de 2024 procedente del Real Avilés Industrial (que lo había reclutado un año antes de la cantera nazarí) y acababa esta campaña, cuando se ha estrenado con el primer equipo.

"Miguel Sierra ha disputado cinco partidos, participando en los duelos ligueros ante el Real Betis, el Real Oviedo, el RC Celta y el Elche CF, así como frente al Deportivo Alavés en la Copa del Rey, y formó parte de otras siete listas de convocados. Asimismo, en el filial ha jugado 18 partidos, en los que ha firmado un gol y dos asistencias", añade el comunicado difundido por la entidad blanquirroja para anunciar un paso al frente que, desgraciadamente, contrasta con otros aspectos deportivos como el inminente descenso del Sevilla Atlético a Segunda RFEF.

Alexis Ciria, el único que se escapó, ya triunfa como madridista

De los tres claros estandartes de la cantera nervionense, el único que se ha escapado es Alexis Ciria, aterrizado en edad cadete y desde enero en el Real Madrid, por donde ha pasado ya por el juvenil A (tiene 18 años recién cumpolidos) y el Castilla. El Sevilla FC está pendiente del posible estreno con los mayores de Álvaro Arbeloa del atacante pacense para cazar variables.

Alberto Collado y Pablo Rivera, dos casos urgentes

Los mediocentros Pablo Rivera y Alberto Collado son otros dos casos cuyo futuro ocupa y preocupa en la Carretera de Utrera. El alcalareño, de 22 años, termina contrato el 30 de junio de 2026, mientras que al algecireño, precisamente, cumplía 21 años este jueves y entrará el verano que viene en su último curso de vinculación con la entidad blanquirroja. Ambos son fijos en el filial y cuentan con similares expectativas de promoción, aunque resulta lógico que, ya en el penúltimo peldaño, hayan visto ralentizado su ascenso.

Rivera llegó a ir convocado en dos ocasiones por García Pimienta en la 24/25, aunque no ha llegado a debutar en Primera ni en Copa del Rey, torneo este último que sí vio el estreno de Collado (14 minutos en Las Rozas), con cinco llamadas igualmente por parte del técnico barcelonés para la anterior edición de LaLiga sin recompensa a la postre.