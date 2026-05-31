Álex Costa, segundo fichaje mas caro de Cordón, 'ofrece' dos opciones al Sevilla en este verano

Fichado con coste en verano bajo la promesa del primer equipo, el delantero ha acelerado en la recta final pese al descenso del filial y ahora el club deberé decidir su futuro entre dos vías: salto o cesión

En su efímera etapa en el Sevilla, Antonio Cordón tan solo invirtió en un fichaje para el primer equipo, más concretamente los 250.000 pagados por la cesión de Mendy, pero no fue el único desembolso en jugadores por parte del club.

No en vano, reforzar el filial requirió un acuerdo económico para el fichaje del delantero Álex Costa, procedente de la Ponferradina tras marcar 10 goles en Primera RFEF y que costó alrededor de 200.000 euros. El Barcelona se entrometió en el último momento por su deseo de enrolarlo en su segundo equipo, pero el ariete mantuvo su palabra ante la promesa del Sevilla de que lo tendrían muy en cuenta para la primera plantilla.

Sin embargo, su presencia en la elite se redujo a entrenamientos con Almeyda y la entrada en hasta cuatro convocatorias, tres en LaLiga y una en Copa, pero sin llegar a debutar. La llegada de García Plaza tampoco le abrió las puertas, pues ni siquiera lo integró en ninguna lista definitiva a pesar de su magnífica recta final en el Sevilla Atlético.

Máximo goleador del Sevilla Atlético con cuatro goles

No en vano, terminó la campaña como máximo goleador del cuadro franjirrojo con cuatro dianas, tres de ellas, más una asistencia, en los últimos siete partidos, entre ellos en la despedida ante el Alcorcón. En total, ha acumulado 1,871 minutos repartidos en 34 encuentros, con un saldo de cuatro aciertos de cara a puerta y un pase de gol.

Números que no han servido para lograr el objetivo de evitar el descenso, lo que limita el futuro del delantero madrileño a dos únicas vías en el mercado estival, pues en ningún momento se considera que forme parte de la plantilla en Segunda RFEF.

Cesión el próximo verano o primer equipo

De este modo, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, las dos opciones consideradas por el ariete son una cesión o dar el salto al primer equipo después de responder con goles en el tramo final de la competición.

A priori, la posibilidad de formar parte del primer plantel se antoja complicada, pero no sería descabellado en absoluto que, ante la falta de delanteros tras terminar la cesión de Maupay, comenzara la pretemporada con el primer equipo y disfrutara de la oportunidad de convencer a Luis García Plaza, a día de hoy entrenador nervionense mientras no se diga lo contrario.

En este sentido, como apunta su entorno, responde al perfil de delantero que suele emplear el técnico madrileño más allá de que no le considerase desde su llegada al contar con los tres delanteros del primer plantel.

Álex Costa mantiene su objetivo de convencer en Nervión

Álex Costa mantiene su objetivo de triunfar en Nervión tras desechar otras ofertas interesantes el pasado verano, por lo que, en el caso de que se le cerrase la puerta a la elite, ya sea realizando o no la pretemporada, prefiere salir en condición de cedido antes que traspasado de forma definitiva al quedarle por delante todavía dos años más de contrato en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Es cierto que la drástica situación económica con la que el Sevilla encarará el mercado juega en favor de que sea llamado para la pretemporada, aunque todavía no ha recibido ninguna notificación al respecto de la entidad, hasta ahora frenada por los asuntos institucionales y que no dispondrá de demasiado margen para decidir: cesión o primer equipo.