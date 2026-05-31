Rafael Leao se convierte en una oportunidad real de mercado

El luso afirmó en declaraciones para Sport TV que su deseo es "probar un nuevo reto en otra Liga". El Milan pagó en 2019 un total de 35 millones de euros y según Transfermarkt tiene un valor de mercado de 50 'kilos'. Jugará el Mundial con Portugal

Rafael Leao, jugador del Milan, ha dejado claro con sus últimas declaraciones que su intención es salir del conjunto italiano el próximo verano. Rafael Leao es un ejemplo más de la catarsis que está viviendo el Milan. El cuadro de la Serie A anunció días atrás de que despedía al que era su entrenador, Allegri y además este cese no fue el único ya que también destituyó a parte de su directiva.

Ahora Rafael Leao se une a este cambio radical que está viviendo el Milan y en una de sus últimas apariciones públicas atendiendo al medio Sport TV. El luso expresó sus sentimientos con el Milan y además reconoció como los milanistas le habían ayudado a crecer: "Creo que le he dado al Milan todo lo que he podido. Es un club que me ayudó a crecer mucho, que me apoyó en los momentos difíciles. Estoy feliz de haber podido escribir mi nombre en la historia del club". Seguidamente, Leao anunció que su intención era probar suerte en otra Liga: "Quiero probar un nuevo reto en otra liga. Y si eso sucediera, estaría muy feliz y satisfecho, porque significaría que he hecho mi trabajo de la mejor manera posible".

Rafael Leao, oportunidad real en el mercado de fichajes

Rafael Leao ha vivido esta temporada como el Milan terminaba quinto tras perder el último partido en casa ante el Cagliari y por lo tanto se quedaban fuera de la Champions League. Para un club histórico y campeón de la Champions League como el Milan, quedarse fuera de dicha competición es un drama importante. Pero Rafael Leao, como es lógico, no aludió a esta no clasificación para la Champions League como motivo principal para querer salir del Milan.

Preguntado sobre el momento en el que tomará la decisión de cuál será su próximo destino, Rafael Leao apostó por centrarse primero en el Mundial y después decidir su nuevo destino: "Lo más importante ahora mismo es el Mundial y ayudar a la selección nacional en todo lo que pueda. Cuando llegue el momento, evaluaré las mejores opciones para continuar mi carrera y competir al más alto nivel del fútbol europeo".

El Milan podría hacer caja con Rafael Leao

Rafael Leao llegó en 2019 al Milan procedente del Lille francés y después de pagar los italianos un total de 35 millones de euros. Ahora Rafael Leao tiene un valor de mercado de 50 millones de euros según indica Transfermarkt y un contrato que le vincula al Milan hasta junio de 2028.

Rafael Leao conduce la pelota con el Milan esta temporada

Pero Rafael Leao y también el propio Milan que una buena actuación en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, puede provocar que su valor incremente y que por lo tanto no le falten pretendientes para cumplir su deseo de llevarlo a otra Liga. El atacante será uno de los grandes agitadores del próximo mercado de fichajes y el foco se pondrá más sobre él si hace un buen papel con la Portugal de Cristiano Ronaldo en la próxima cita mundialista.