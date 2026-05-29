Álvaro Leaño, el nuevo nombre en la agitada actualidad del Sevilla: socio de Sergio Ramos y con un plan para el Sánchez-Pizjuán

El nombre del empresario mexicano, junto al de sus hermanos Eduardo y Juan José, aparece como ese potente inversor mexicano que financiaría la oferta presentada por Ramos y centrada en la ampliación de capital de 120 millones, una compra a la baja y una hoja de ruta para rentabilizar el estadio

"Tiene solvencia y dinero para enterrarlos a todos en billetes de 500 euros". Con esta irónica definición, José María González de Caldas Júnior define a Álvaro Leaño Espinosa, el nombre y los apellidos más buscados en Google a lo largo de este viernes, después de que diversas fuentes le señalasen como ese nuevo socio mexicano que Sergio Ramos incorporó a la partida en la ya famosa reunión del pasado miércoles, de la que desapareció Martin Ink -dejando en el aire la participación de Five Eleven Capital- y de la que Luis Carrión salió con un "optimismo" difícil de entender tras conocerse que el tablero de la compraventa del Sevilla FC salta por los aires.

Quién es Álvaro Leaño, el nuevo socio de Sergio Ramos en la oferta para comprar el Sevilla FC

Ahora, los principales accionistas del Sevilla FC intentan justificar su enfado con Sergio Ramos, considerando "inaceptable" este cambio en las reglas del juego, y buscan una solución de 'venta exprés' sobre la bocina; mientras que el futbolista dará a inicios de semana una rueda de prensa para explicarse ante la masa social que promete ser jugosa.

En medio de todo ello, la búsqueda rápida ofrece como dato de presentación que Álvaro Leaño es el líder del potente Grupo DMI, empresa mexicana conocida por sus millonarios negocios inmobiliarios en la que ejerce como director general y gestiona junto a sus hermanos. En teoría, todos estarían dentro de esa última oferta a la baja tras incorporarse también en el último momento, ya después de cuatro meses de negociación con Five Eleven Capital.

"Es una familia mexicana", decía Carrión a la salida del cónclave sobre estos nuevos socios que acompañarían a Sergio Ramos en un plan que supuestamente antepone la estabilidad financiera del club al cumplimiento (total) de su pacto con los dueños actuales del club de Nervión, una navegación más profunda ofrece numerosas noticias en la prensa de su país que ensalzan su agudo olfato empresarial.

"Entre sus proyectos más destacados se encuentra el Centro Comercial Andares en Puerta de Hierro, Guadalajara, una obra que requirió casi 428 millones de dólares", destaca el medio mexicano El Congresista sobre Álvaro Leaño, a quienes señalan como enamorado del fútbol.

Los Leaño y el fútbol: Tucos, Chivas, Valencia y el Sevilla FC, antes incluso que Sergio Ramos

En 2014 sonaron con fuerza como posibles compradores del Chivas de Guadalajara. Los Leaño son una familia amplia. Los que mayor relación tienen con el futbol son los hermanos: Álvaro, Eduardo -conocido como 'Chino' y durante un tiempo propietario de los Tecos- y Juan José. Son hijos del ingeniero Juan José Leaño, exdirigente de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT)", reseña una noticia de la época del diario Milenio.

También lo intentaron hace unos años con el Valencia CF, donde según los datos ofrecidos por una información de El Español presentaron una propuesta a Peter Lim que tenía como principal eje la inmediata actuación sobre el inerte esqueleto del paralizado proyecto Nou Mestalla y la explotación de los cotizados terrenos urbanísticos del actual estadio del conjunto che. El magnate de Singapur rechazó negociar; pero los Leaño no retiraron la mirada de grandes equipos españoles en apuros. Así, a finales de 2025 ya tantearon la compra de acciones del Sevilla FC, cuando en teoría dos grupos americanos se retiraron de la puja después de estudiar los números del club y bastante antes de la irrupción de Sergio Ramos.

Unos días invernales, por cierto, en los que el precio de la acción estaba muy por debajo del precio ya reducido presentado en la reunión el pasado miércoles y aún muchísimo más con respecto a la primera idea planteada por Five Eleven Capital a inicios de 2026. En común con el amago en Valencia está el fuerte interés por seguir potenciando la ciudad deportiva y, sobre todo, por abordar la construcción del nuevo Sánchez-Pizjuán para explotarlo comercialmente y hacerlo rentable los 365 días del año.

La necesidad del blindaje del Ramón Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva

Una búsqueda aún más profunda para indagar en la figura del protagonista del día, Álvaro Leaño, invita a concluir con una reflexión que rescata la enorme lucha que Accionistas Unidos abandera desde hace años en pos de conseguir blindar el Ramón Sánchez-Pizjuán, la remozada Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y todos los símbolos de la entidad.

Una iniciativa para nada baladí, viendo la dimensión de la crisis económica que azota al Sevilla FC y el temor a lo que podría derivar de una entrada de capital extranjero sin sentimiento de arraigo alguno o con posibles fines especulativos en el patrimonio del club.