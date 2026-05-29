Carmona ya mira al "futuro" convertido en uno de los grandes activos del Sevilla

El defensor, que hace un balance positivo de una "temporada muy dura" en la que ha sufrido "mucho", es el segundo jugador de la plantilla con mayor valor de mercado. Se espera que una vez más haya ofertas por él y el club de Nervión necesita vender

El papel de la cantera ha sido clave en la permanencia lograda por el Sevilla FC, al que le sobró la última jornada para alcanzar de la mano de Luis García Plaza un objetivo que por momentos parecía seriamente comprometido. Jugadores como Kike Salas, Castrín y Oso han acaparado los elogios, pero también han contribuido Isaac Romero, Juanlu o Manu Bueno, este último en menor medida, siendo por su parte José Ángel Carmona el que mayor participación de todos ha tenido.

El zaguero natural de El Viso de Alcor ha vivido una campaña en la que ha recibido halagos y críticas a partes iguales, exhibiendo por momentos una regularidad y una competitividad que le fueron reconocidas, pero también fallos puntuales que llevaron a la afición a tirarse de los pelos.

Los números de Carmona con Almeyda y García Plaza

Para los dos técnicos que han pasado por el banquillo, en cualquier caso, ha sido una pieza importante. Con Matías Almeyda, de hecho, fue un fijo durante más de media temporada. De las 22 primeras jornadas de LaLiga disputó 20 de ellas y 19 desde el inicio, completando los 90 minutos hasta en 17 ocasiones. A partir de ahí, comenzó un bajón que le llevó a alternar titularidades y suplencias en los siete últimos encuentros del 'Pelado', sin jugar completo ninguno de ellos.

Su etapa con García Plaza, por su parte, comenzó accidentada, pues fue sacrificado ante el Oviedo por la expulsión de Nianzou y se perdió la visita del Atlético de Madrid por acumulación de amonestaciones. Luego salió desde el banquillo ante el Levante, pero en el treamoi final volvió a ganarse la titularidad, convirtiéndose a la postre en el tercer jugador de la plantilla más utilizado, con 2.719 minutos en 38 encuentros, tres de ellos en la Copa del Rey.

"Aprendizaje y experiencia" para Carmona, que da las gracias a la afición

Haciendo balance de tan intenso ejercicio, Carmona ha compartido una reflexión en su cuenta de Instagram para destacar que todas las dificultades a las que ha tenido que hacer frente la servirán para seguir creciendo. "Termina una temporada muy dura en la que se ha sufrido mucho pero a la vez me llevo de aprendizaje y experiencia para el futuro. Terminó con el objetivo cumplido, ahora a descansar y desconectar para la próxima", señaló, lanzando además un mensaje a los seguidores sevillistas: "Muchas gracias a la afición por el apoyo cuando más lo necesitamos, demostramos que juntos podemos hacer grandes cosas".

Solo Juanlu tiene mayor valor de mercado

A sus 24 años, el visueño tiene dos años más de contrato por delante (hasta 2028). Pero al igual que los canteranos se han convertido en tabla de salvación deportiva, también pueden serlo a nivel económico. Un verano más, el Sevilla FC está obligado a vender para buscar las tan ansiadas plusvalías y Carmona se presenta como uno de los principales activos del plantel.

Con un valor de mercado de 12 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, iguala en este aspecto con Rubén Vargas, Agoumé y Akor Adams, al mantenerse en ese estatus desde la pasada campaña. Solo Juanlu, otro producto de la carretera de Utrera, tiene un precio teórico mayor, al alcanzar los 15 kilos de valoración.

Del traspaso cerrado al Sporting de Portugal a las propuestas rechazadas tras su regreso al Sevilla FC

Habrá que ver, sin embargo, llegado el caso de que se produzcan las ofertas, cuál es la postura este verano del propio Carmona, que ya en el último mercado estival rechazó marcharse al Nottingham Forest después de que el Sevilla hubiese aceptado una propuesta de 9 millones más dos en variables.

Aún mayor fue la oferta del Zenit de San Petersburgo en la ventana invernal de la 24/25 (10 millones fijos más 5 en bonus), pero el defensor también fue reacio a marcharse a Rusia. Su objetivo siempre ha sido quedarse en Nervión, adonde regresó hace dos veranos tras sendas cesiones en el Elche y el Getafe, estando cerrado entre medias su traspaso al Sporting de Portugal, con el que llegó a pasar el reconocimiento médico, si bien el club luso quiso renegociar a última hora las condiciones de una operación que iba a dejar 3,8 millones de euros (por el 80% del pase). Ahora se esperan propuestas bastante mayores, sin descartar que Carmona pueda cambiar de parecer.