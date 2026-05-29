Roland Garros 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del viernes 29 de mayo con Djokovic, Jódar, Swiatek, Zverev, Carreño...
Ya sin la presencia de Jannik Sinner tras su eliminación a manos de Manuel Cerúndolo, el cuadro masculino apunta a estar más abierto que nunca antes
Una nueva jornada de Roland Garros, y de nuevo con grandes dosis de calor, llega este viernes 29 de mayo con la presencia en pista de algunos de los favoritos en el cuadro masculino como son Novak Djokovic o Alexander Zvarev, así como la participación de la número 3 de la WTA, Iga Swiatek.
Será una jornada larga, de altas temperaturas y de lucha por seguir dando pasos para tomar la vacante que ha dejado libre Jannik Sinner, ya que el número 1 del mundo ha hecho las maletas antes de lo esperado tras un golpe de calor (y lesión en la cadera) que le han hecho perder finalmente ante el argentino Manuel Cerúndolo.
En cuanto a los españoles, Rafa Jódar se verá las caras con Alex Michelsen, mientras que Pablo Carreño medirá fuerzas con Thiago Agustín Tirante. Sin participación en mujeres.
Horarios y orden de juego de Roland Garros del viernes 29 de mayo
Pista Philippe-Chatrier (Desde las 12:00)
Magda Linette vs. Iga Swiatek (3) – Individual femenino
Mirra Andreeva (8) vs. Marie Bouzkova (27) – Individual femenino
Joao Fonseca (28) vs. Novak Djokovic (3) – Individual masculino (No antes de las 15:30)
Quentin Halys vs. Alexander Zverev (2) – Individual masculino (Sesión nocturna, no antes de las 20:15)
Pista Suzanne-Lenglen (Desde las 11:00)
Nuno Borges vs. Andrey Rublev (11) – Individual masculino
Jil Teichmann vs. Karolina Muchova (10) – Individual femenino (No antes de las 13:00)
Elina Svitolina (7) vs. Tamara Korpatsch – Individual femenino
Casper Ruud (15) vs. Tommy Paul (24) – Individual masculino
Pista Simonne-Mathieu (Desde las 11:00)
Marta Kostyuk (15) vs. Viktorija Golubic – Individual femenino
Alex Michelsen vs. Rafael Jódar (27) – Individual masculino
Alex de Minaur (8) vs. Jakub Mensik (26) – Individual masculino
Peyton Stearns vs. Belinda Bencic (11) – Individual femenino (No antes de las 15:30)
Pista 14
Thiago Agustín Tirante vs. Pablo Carreño Busta – Individual masculino (1º turno)
Solana Sierra vs. Sorana Cirstea (18) – Individual femenino (2º turno)
Karen Khachanov (13) vs. Jesper de Jong – Individual masculino (3º turno)
M. Joint / H. Vandewinkel vs. A. Danilina / A. Krunic (2) – Dobles femenino (4º turno)
Pista 7
Wang Xiyu vs. Yuliia Starodubtseva – Individual femenino (1º turno)
H. Nys / E. Roger-Vasselin (10) vs. R. Ho / H. Jebens – Dobles masculino (2º turno)
M. Linette / Y. Starodubtseva vs. E. Jacquemot / T. Rakotomanga – Dobles femenino (3º turno)
S. Arends / D. Pel vs. A. Krajicek / N. Mektic (12) – Dobles masculino (4º turno)
Pista 6
L. Glasspool / J. Cash (3) vs. A. Pavlasek / P. Rikl – Dobles masculino (1º turno)
D. Yastremska / A. Kalinina vs. Z. Sönmez / T. Maria – Dobles femenino (2º turno)
K. Mladenovic / H. Hanyu (13) vs. W. Xinyu / S. Hsieh – Dobles femenino (3º turno)
A. Zakharova / O. Selekhmeteva vs. N. Melichar / C. Bucsa (6) – Dobles femenino (4º turno)
Pista 8
H. Zeballos / M. Granollers (1) vs. V. Kirkov / B. Stevens – Dobles masculino (1º turno)
R. Cash / J. Tracy (15) vs. H. Gaston / T. Droguet – Dobles masculino (2º turno)
J. Ostapenko / E. Routliffe (5) vs. S. Aoyama / E. Liang – Dobles femenino (3º turno)
F. Marozsan / M. Bellucci vs. H. Heliövaara / H. Patten (2) – Dobles masculino (4º turno)
Pista 9 (Dobles Mixtos - Desde las 12:10)
O. Luz / H. Chan vs. C. Harrison / F. Stollar – Mixto (1º turno, no antes de las 14:00)
H. Guo / F. Reboul vs. S. Zhang / T. Pütz (3) – Mixto (2º turno)
Y. Bhambri / M. Venus vs. S. Bolelli / A. Vavassori (5) – Dobles masculino (3º turno)
Pista 11
G. Dabrowski / L. Stefani (4) vs. E. Pridankina / Q. Tang – Dobles femenino (1º turno)
M. González / S. González vs. T. Tirante / R. Burruchaga – Dobles masculino (2º turno)
G. Dabrowski / E. King vs. V. Zvonareva / A. Olivetti – Mixto (3º turno)
Pista 12
O. Selekhmeteva / A. Zakharova vs. C. Bucsa / N. Melichar-Martinez (6) – Dobles femenino (1º turno)
M. Bellucci / F. Marozsan vs. H. Heliovaara / H. Patten (2) – Dobles masculino (2º turno)
T. Mihalikova / K. Krawietz (8) vs. C. Bucsa / R. Matos – Mixto (3º turno)
O. Nicholls / H. Patten (6) vs. N. Melichar-Martinez / T. Arribage – Mixto (4º turno)
Pista 13
K. Siniakova / T. Townsend (1) vs. E. Arango / I. Jovic – Dobles femenino (1º turno)
N. Balaji / M. Demoliner vs. J. Schnaitter / M. Wallner – Dobles masculino (2º turno)
Z. Bergs / R. Collignon vs. P. Nouza / N. Oberleitner – Dobles masculino (3º turno)
E. Perez / D. Schuurs (7) vs. S. Errani / L. Tagger – Dobles femenino (4º turno)