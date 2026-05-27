Los grandes accionistas consideran "inaceptable" la rebaja de Sergio Ramos y dicen tener mejores ofertas

Tras un principio de acuerdo para la compra del 84,5% de los títulos por unos 305 millones de euros, el camero, ya sin Five Eleven Capital detrás, se descolgó ofertando 100 millones por el 18%, adelantando una ampliación de capital de 120 tras la que controlaría el 60% del total

Un tercio de lo prometido. "Inaceptable", según muchas de las familias poseedoras de la mayoría accionarial del Sevilla FC. Las filtraciones se han sucedido desde que este miércoles a mediodía, en una reunión que duró hora y media para Sergio Ramos y algo más para el resto de protagonistas, el camero alterara radicalmente la oferta que hace un par de semanas desembocó en un principio de acuerdo para el traspaso de poderes en el club. Si entonces se pactó la compra del 84,5% de los títulos por unos 305 millones de euros, la cabeza visible del proyecto se descolgó rebajando drásticamente todos los montantes, con lo que trato ha quedado virtualmente roto.

Resta una respuesta oficial en las próximas horas, pero los Castro, Guijarro, Alés, Carrión, Del Nido y A-CAP abogan en su mayor parte por rechazar la última puja, que, según 'ABC de Sevilla', es de 100 millones de euros por un 18% de las acciones, con garantías y avales. Ésa sería la cantidad que se repartirían los notables, ahora por una parte de los paquetes que poseen, aunque Sergio Ramos, ya sin Five Eleven Capital como 'partner' y con otros socios mexicanos, adelantó que hará una ampliación de capital por valor de otros 120 millones que diluirá lo que actualmente controlan los vendedores, aumentando la participación del aljarafeño otro 42% hasta alcanzar un 60% del total.

Mejores postores, incluida la 'tercera vía' de Lappí y Quintero

Salvo contraoferta muy al alza a cuatro días de que expire la prioridad que le concede la LOI firmada en su día, papel mojado ante la enorme variación en las condiciones, la venta a Sergio Ramos parece descartada. Con los principales accionistas intentando encajar los plazos con LaLiga y el CSD para que pueda haber un reajuste con otros interesados a tiempo de planificar la temporada 26/27 sin la hipoteca de no poder realizar la ampliación de capital hasta el mercado invernal o (peor aún) el ejercicio venidero, con el alto riesgo de un descenso de por medio, se demostrará ahora si realmente existen esas propuestas alternativas muy superiores a la última puja del camero.

Hay quien apunta que, pese a quedó muy por debajo en teoría entre las nueve ofertas existentes, la 'tercera vía' que abanderan Antonio Lappí y Fede Quintero, que seguiría interesada en acometer la operación, ya estaría en un precio de mercado más cercano o, incluso, superior a lo que ha terminado proponiendo el central. Desliza la parte vendedora que ha habido en estos meses llamadas a su interlocutor válido, Alberto Pérez-Solano, de otros fondos y empresarios que, obviamente, se aparcaron hasta el 1 de junio al haber una negociación abierta con Five Eleven Capital, pero que se situaban en cifras similares. Es el momento de que salgan, de ser así, al rescate.

Sergio Ramos podría ofrecer una rueda de prensa para explicar todo

Por la capital hispalense se extendió el rumor, cada vez con más confirmaciones, de que Sergio Ramos va a ofrecer próximamente, muy probablemente la semana que viene, una rueda de prensa en la que explicará los pormenores de estos cuatro meses largos de negociaciones para hacerse con la mayoría accionarial del Sevilla FC, primero con el fondo Five Eleven Capital como socio capitalista y, ahora, con un grupo inversor mexicano afincado en Monterrey. Con el fin de zanjar muchos de los dimes y diretes, así como el de limpiar un poco su imagen, que ha quedado algo tocada con esta rebaja postrera, el aún jugador en activo se pondrá delante de los medios de comunicación, que han seguido con interés el proceso y las continuas reuniones, para ofrecer su versión.