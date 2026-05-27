Carrión vende "optimismo" en la venta del Sevilla a Sergio Ramos: nueva propuesta, mismos inversores y acuerdo antes del 31-M

Luis Carrión, hijo del expresidente nervionense Rafael Carrión, ha atendido a los medios de comunicación a la salida de esta nueva reunión celebrada este miércoles en Sevilla: "Ya están todas las garantías de la operación, han aportado pruebas de fondo y esperemos que salga todo bien"

La fecha de este miércoles, 27 de mayo de 2026, había sido señalada como nuevo 'Día D' en el ajustado calendario para la compra-venta de en torno a un 60 por ciento del paquete de acciones del Sevilla FC por parte del conglomerado empresarial que representa Sergio Ramos. Y las conclusiones son muy alentadoras. Así lo ha asegurado Luis Carrión, quien ha vendido optimismo después de este tranquilizador cónclave con el futbolista camero, con su hermano René Ramos, con el abogado Julio Senn -aterrizaron el martes en la capital andaluza-, los principales tenedores del club nervionense y los asesores de ambas partes.

Vendedores y compradores del Sevilla FC, convencidos de cerrarlo todo antes del 31 de mayo

"Sí, he estado en la reunión pero... vamos, que no se ha hablado prácticamente nada. Ellos han expuesto sus condiciones y nada más, es lo único que puedo decir", ha comenzado explicando ante la cámara de ESTADIO Deportivo un titubeante Luis Carrión, quien después de las contradictorias filtraciones de los últimos días ha confirmado que en este relevante cónclave se respiran sensaciones positivas en todas las partes: "Sí, sí, sí, hay optimismo. Optimismo, siempre".

Así, ha añadido que salía "contento" de la cita. "Ellos han dado sus propuestas y los asesores les han dicho que ya les responderán. Nada más. Yo sí espero que todo esto se termine antes del 31 de mayo. Y esto es todo lo que sé", ha continuado Carrión, quien niega que en los actuales grandes accionistas del Sevilla FC hayan surgido dudas de última hora. "Receptivos, no, lo siguiente. Todo lo que sea lo mejor para el Sevilla, la verdad. Como si tenemos que regalar algo", ha llegado a aseverar.

Sin cambios importantes en la oferta: el grupo de Ramos presenta pruebas y mantiene a sus inversores mexicanos

El hijo del expresidente Rafael Carrión ha restado trascendencia a la reunión celebrada este miércoles y ha remarcado que no ha habido ningún cambio sustancial sobre lo hablado en las citas anteriores, aunque no esconde que se respiran prisas porque cada vez hay menos tiempo para cerrar las negociaciones con un acuerdo: "Digamos que ellos hoy han hecho otra propuesta y que los asesores que llevan el tema han dicho que la van a estudiar. Y nada más. Se dará una cumplida respuesta en un plazo muy breve. Tiene que ser esta semana. A más tardar, el lunes, porque todo tiene una lógica y unos plazos que cumplir".

'¿En qué sentido cambia la propuesta de Five Eleven Capital y Sergio Ramos?' o si '¿Hay algún cambio de inversores?', eran preguntas pertinentes, teniendo en cuenta que también se ha rumoreado que el grupo había perdido socios capitalistas. "No, siguen con los mismos inversores. Han planteado las propuestas del fondo. Bueno, no es un fondo, es una familia mexicana, muy fuerte (económicamente) y con ellos van de la mano. Así que yo espero que todo salga bien. Si hubo problemas la semana pasada no lo sé, porque yo no estuve; pero ya están todas las garantías de la operación, han aportado pruebas de fondo y esperemos que salga todo bien".