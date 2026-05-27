Fabio Cardoso, un problema menos para la planificación del nuevo Sevilla por su predisposición

El central luso, fichaje veraniego menos usado, mantiene su deseo de continuar en Nervión, pero, según ha podido saber ESTADIO, no obstaculizará la decisión que tome el club

Fabio Cardoso ha terminado la temporada como el tercer futbolista con menos minutos y el fichaje de verano con menor protagonismo después de haber llegado procedente del Oporto a coste cero.

Un ostracismo, tanto con Almeyda como, sobre todo, con Luis García Plaza, que apunta a una salida en verano al no haber concluido el curso sin ninguna presencia, si bien, sin embargo, su futuro se encuentra en el aire por la posición adoptada por parte del futbolista después de que #[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:526544,533919]]

Y es que, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, el hecho de que Luis García Plaza no le haya concedido ninguna oportunidad desde que aterrizó en Nervión, hasta el punto de no convocarle en tres partidos, no ha provocado que el central luso cambie su opinión con respecto a semanas atrás.

Fabio Cardoso mantiene su intención de no moverse de Nervión

De hecho, el zaguero mantiene el deseo de continuar en el Sánchez-Pizjuán que ya desveló esta redacción a principios de abril, cuando todavía tenía esperanzas de revertir su situación con la llegada de García Plaza, lo que obviamente no sucedió, al no participar ni un solo minuto con el madrileño al mando.

Habría tenido lógica que, tras recibir un nuevo palo, no dudara acerca de la necesidad de cambiar de aires y continuar su carrera en un destino donde disfrutara de continuidad, pero a ESTADIO Deportivo le consta que considera la vía de quedarse en Nervión a nivel personal con dos matices.

todavía es imposible saber lo que pasará por la incertidumbre existente en el Sevilla ante el posible cambio de manos en la alta cúpula por el desembarco de Sergio Ramos y Five Eleven Capital.

El central no pondría problemas si el club le abre la puerta

En este sentido, el de Agueda no ha recibido ninguna comunicación todavía por parte de la entidad, pues la planificación ha estado paralizada durante un largo tiempo por la inestabilidad institucional y, por ahora, quiere esperar a que se aclare la situación para conocer el punto de vista de la entidad nervionense.

Una conversación que afrontará con predisposición a continuar siempre y cuando no se den dos circunstancias, la primera y fundamental que en Nervión le transmitan que no entra en los planes para el próximo curso, en cuyo caso no pondrá en principio ningún problema para su marcha, lo que sería un alivio para el Sevilla al tener contrato hasta 2028.

Cardoso tampoco cierra la puerta a una nueva oportunidad

Ya la segunda, que llamaran a su puerta con una oferta muy buena que, a sus 32 años, fuera un nuevo paso al frente en su carrera tras su nulo protagonismo en Nervión. Es decir, se marcharía si le llega una propuesta muy seductora o el club le pide que se busque equipo, porque su intención es inicial es tener una segunda oportunidad para demostrar que puede ganarse un sitio en el Ramón Sánchez-Pizjuán.