El Sevilla, muy pendiente del traspaso millonario de Carlos Álvarez por la posición del Levante

El Sevilla conserva un 30% de su pase y este verano se le presenta la oportunidad que estaba esperando por el 'ultimátum' del Levante, que solo contempla renovación o salida, y, a día de hoy, la balanza se decanta hacia un traspaso definitivo

El Sevilla está muy pendiente del futuro de Carlos Álvarez cara al mercado estival por las elevadas posibilidades de que se produzca su salida definitiva del Levante con el consecuente rédito económico para las arcas nervionenses.

Cabe recordar que el club sevillista, con Víctor Orta como director deportivo, se reservó un alto porcentaje de su pase en el acuerdo alcanzado con el Levante el verano de 2023 para su traspaso a coste cero, y a día de hoy le correspondería un 30% de lo que se embolse el cuadro granota por su venta.

El Levante le da opciones a Carlos Álvarez: renovación o venta

Carlos Álvarez entra en su último año de contrato y el Levante solo contempla dos opciones a día de hoy: renovación o salida al tratarse de la última oportunidad de hacer caja con su estrella. Y lo cierto es que, como ha sabido ESTADIO Deportivo, todo apunta a la segunda vía.

De hecho, a esta redacción le consta que el mediapunta valora cambiar de aires una vez que está en la agenda de clubes nacionales que le permitirían jugar en Europa la próxima temporada, lo que complicaría sobremanera la posibilidad de ampliar su vinculación.

Tras tres cursos en el Ciutat de Valencia, donde se ha hecho un sitio en el panorama futbolístico por sus grandes cualidades, a nadie se le escapa que podría ser el momento de otro paso en su trayectoria sin olvidar en ningún momento su verdadero deseo.

El deseo de Carlos Álvarez de volver algún día al Sevilla

Y es que Carlos Álvarez contempla en su hoja de ruta cuando se den las circunstancias enfundarse de nuevo la elástica sevillista y no pierde la esperanza de poder regresar al Sánchez-Pizjuán para defender el escudo del club de su corazón, el Sevilla Fútbol Club. A día de hoy, su traspaso exigirá un desembolso que, pese a conservar un 30%, no sería asumible para los nervionenses a día de hoy.

De momento, no han trascendido las cifras de un hipotético traspaso, es decir, a cuánto ascenderán las exigencias del Levante, condicionadas obviamente a que solo le queda un año de contrato, lo que le forzará a bajar sus pretensiones.

Su valor de mercado se ha disparado a este curso

En este sentido, es reseñable que su valor de mercado asciende a día de hoy a 15 millones de euros después de que en octubre experimentara un subidón espectacular, pasando de seis millones de euros a su tasación actual, merced a su rendimiento en el Levante. Este curso, Carlos Álvarez ha diputado 1.898 minutos, repartidos en 31 partidos, con un saldo de tres tantos y una asistencia.