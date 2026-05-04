Golpe duro para el Levante: Carlos Álvarez se rompe y dice adiós a la temporada

El delantero del equipo de Luis Castro, que se marchó con molestias del duelo ante el Villarreal en La Cerámica, ha sufrido una lesión de grado 2 de sindesmosis anterior del tobillo izquierdo, por lo que se despide de lo que resta de campaña en LaLiga

Carlos Álvarez se pierde lo que resta de temporada con el Levante. El jugador de 22 años, que se tuvo que retirar en el minuto 30 del encuentro contra el Villarreal del pasado sábado, dice adiós a las últimas cuatro jornadas de LaLiga EA Sports. El club granota ha informado que el canterano sevillista ha sufrido una lesión de grado 2 de sindesmosis anterior del tobillo izquierdo.

La baja de Carlos Álvarez es determinante para el Levante, pese a no haber tenido mucho protagonismo en los últimos meses con Luis Castro. El futbolista de 22 años se quedó sin jugar en cuatro partidos, entre marzo y abril, por diferentes problemas musculares. Sin embargo, su temporada se ha acabado ya, con todo por decidir para un conjunto granota que afronta cuatro finales para conseguir la permanencia en Primera División.

Mazazo granota: Carlos Álvarez se despide de la Liga y obliga a Luis Castro a buscar soluciones urgentes

El Levante ha confirmado las sospechas con el estado físico de Carlos Álvarez, que se retiró de La Cerámica con visibles rostros de dolor, anticipando una baja que apuntaba a ser a medio - largo plazo. Tras ser atendido por los servicios médicos del equipo granota, el atacante dijo basta y fue sustituido por Iker Losada, en la dura derrota ante el Villarreal. De esta manera, el andaluz comenzará su proceso de recuperación con vistas a la siguiente temporada.

Por ello, Carlos Álvarez dice adiós a esta campaña tras disputar 30 partidos con el Levante en LaLiga EA Sports, habiendo firmado tres goles y una asistencia. Por ello, el jugador de 22 años registra sus peores números desde su llegada al conjunto de Luis Castro. La pasada temporada alcanzó los siete tantos y hasta 11 pases de gol en 42 encuentros que disputó en LaLiga Hypermotion.

Además, en la temporada 2023/2024, Carlos Álvarez, en 29 partidos, llegó a tres goles y dos asistencias, una más que este curso. Con ello, no cabe duda de la importante baja que tiene Luis Castro en el Levante de cara a este final de Liga, por lo que tendrá que buscar soluciones de emergencia para intentar salvar la categoría y no bajar a Segunda División.

Crisis total en Orriols: Carlos Álvarez cae y el Levante se juega la vida ante Osasuna, Celta, Mallorca y Betis

El duro golpe para el Levante con la lesión de Carlos Álvarez es importante en esta recta final de temporada. Los de Luis Castro se encuentran en la penúltima posición de la clasificación de LaLiga con 33 puntos, a dos del descenso, que podrían ser tres si gana el Sevilla hoy lunes a la Real Sociedad. Además, el exigente calendario del equipo granota complica sus opciones de poder continuar la próxima temporada en Primera División.

El Levante tendrá que recibir el próximo viernes a Osasuna en el Ciutat de Valencia, en la primera de las cuatro 'finales' para los granotas. Tras ello, el conjunto de Luis Castro visitará al Celta de Vigo en Balaídos, que ha alcanzado la sexta plaza que da acceso a Conference League la próxima temporada.

Por otro lado, el Levante disputará su último partido en casa, ante su afición, contra el Mallorca, que se encuentra en una posición muy similar en la clasificación, con el objetivo de lograr la permanencia en la categoría. El último encuentro de los de Luis Castro en esta Liga EA Sports será ante el Real Betis en La Cartuja, un nuevo duelo complicado en el que esperan haber salido de la zona del descenso.

Carlos Álvarez no levanta cabeza con otra lesión tras una temporada plagada de problemas físicos

Además de los registros de cara a puerta, Carlos Álvarez no ha tenido su mejor temporada con el Levante a nivel físico. El jugador de 22 años ya sufrió una pubalgia a pretemporada, complicándole el inicio de campaña. Además, el pasado 20 de octubre el club publicó el esguince de tobillo que sufrió el atacante tras el encuentro ante el Rayo Vallecano.

De la misma manera, el Levante informó a comienzos del mes de marzo la lesión del aductor que sufrió Carlos Álvarez, por lo que se quedó sin jugar en cuatro partidos de LaLiga, frente al Girona, Rayo Vallecano, Real Oviedo y Real Sociedad. Entre ellos, el Levante sumó dos empates, una victoria y una derrota. Por ello, se abre un nuevo problema para el jugador en esta recta final de temporada.