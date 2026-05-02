El Levante entra en pánico con las lesiones de Carlos Álvarez y Tunde

El cuadro de Luis Castro, además de llevarse una dolorosa goleada ante el Villarreal por 5-1, vio como tanto el habilidoso centrocampista como el delantero, se tuvieron que retirar cuando apenas llevaban media hora sobre el césped

La derrota del Levante este sábado ante el Levante en el Estadio de La Cerámica, además de las evidentes consecuencias clasificatorias para los de Luis Castro que se quedan en la penúltima posición con 33 puntos y corriendo el peligro de poder terminar la jornada a cuatro de la permanencia, también ha tenido una serie de daños colaterales.

Los granotas han visto como dos de sus jugadores más habituales esta temporada como son Carlos Álvarez y Kareem Tunde, se han terminado retirando lesionados cuando apenas llevaban sobre el césped media hora de partido.

Las lesiones de Carlos Álvarez y Tunde asustan al Levante

Fue Carlos Álvarez el primero que hizo saltar las alarmas en el minuto 29 cuando después de torcerse el tobillo en una acción aislada, terminó siendo retirado del césped con ostensibles gestos de dolor y una visible cojera. Carlos Álvarez se topó de frente con la mala suerte ya que el andaluz regresaba este sábado a la titularidad con el Levante.

No está teniendo fortuna en el tramo final de temporada Carlos Álvarez ya que el habilidoso jugador andaluz no ha participado en más de media hora en los últimos cuatro choques. Además entre una inoportuna lesión en la ingle y la decisión técnica de Luis Castro de no alinearlo ante la Real Sociedad, Carlos Álvarez no jugó desde la jornada 27 a la 30.

Kareem Tunde recae de su lesión con el Levante

La mala suerte en forma de lesión volvió a aparecer para el Levante en el segundo tiempo. El delantero Kareem Tunde que ha dado el salto al primer equipo del Levante desde el filial que milita en Tercera Federación, volvía a participar este sábado ante el Villarreal. El ariete saltaba la césped en el segundo tiempo en sustitución de Iván Romero.

Cuando llevaba menos de 20 minutos sobre el césped, volvió a recaer de la lesión (aductor en el partido ante el Sevilla del 23 de abril) que le impidió jugar el pasado fin de semana en Cornellá ante el Espanyol. Tunde estaba siendo uno de los habituales recambios en el sistema de Luis Castro desde el pasado mes de diciembre y después de completar la primera parte de la temporada en el filial granota.

Tanto Carlos Álvarez como Tunde tendrán que someterse a las pertinentes pruebas médicas para determinar cuál es el alcance de ambas lesiones y si puede Luis Castro contar con ellos de aquí al final del curso.

Entre la lesión de Carlos Álvarez y la de Kareem Tunde llegó la amarilla para Kervin Arriaga. El delantero vio la quinta cartulina y no podrá estar en el duelo de la próxima jornada ante Osasuna en el Ciudad de Valencia. El Levante ya no tiene margen de error si quiere seguir el próximo curso en Primera división por lo que las cuatro jornadas que quedan deberían de llevar para los granotas el cartel de finales.